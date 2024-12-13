إلى مستخدمي تيك توك.. إليكم هذا الخبر

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قدمت تيك توك عروضاً لجذب المستخدمين إلى قضاء الوقت على منصتها للتسوق TikTok Shop، من بينها تقديم حوافز مالية، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".بدأ مستخدمو تيك توك مؤخراً في رؤية "عرض محدود الوقت" جديد، والذي يعوضهم في شكل أرصدة على منصة التسوق، تظهر العروض الترويجية على صفحة "For You" الخاصة بـ TikTokkers، وهي الصفحة الرئيسية التي يرونها عند فتح التطبيق.يمكن للمستخدمين كسب 50 دولاراً لتجنيد المستخدمين الجدد للتسجيل في تيك توك، وفتح 350 دولاراً إضافية في المكافآت إذا جلبوا المزيد، ويمكنهم أيضاً كسب المال من خلال تسجيل الدخول إلى التطبيق كل يوم لمدة أسبوع، والتمرير عبر 10 عناصر من TikTok Shop خمس مرات في الأسبوع.يمكن لأولئك الذين يختارون العرض الحصول على 80 دولاراً إضافياً في شكل كوبونات؛ لإنفاقها بعد إجراء عملية شراء على TikTok Shop.