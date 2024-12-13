Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"واتساب".. تحسينات جديدة لمكالمات الصوت والفيديو

Lebanon 24
13-12-2024 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1292330-638697068032482057.jpeg
Doc-P-1292330-638697068032482057.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب مجموعة من التحسينات الجديدة التي ستُطرح قريبًا لتحسين المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وذلك بالتزامن مع موسم الأعياد.

ووفقًا للمنصة، فإن هذه التحسينات سوف تشمل جودة فُضلى للمكالمات، إلى جانب مزايا جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم.
Advertisement

وأشارت واتساب في منشورٍ لها عبر مدونتها الرسمية إلى الشعبية الطاغية للمكالمات في المنصة، إذ تُجرَى أكثر من ملياري مكالمة يوميًا عبرها.

ومن المزايا الجديدة إمكانية اختيار مشاركين محددين داخل المجموعات لإجراء مكالمة معهم دون إشعار بقية الأعضاء أو إزعاجهم، وهي ميزة وصفتها المنصة بأنها "حل مثالي للتخطيط للحفلات المفاجئة أو تقديم الهدايا".

وبالإضافة إلى ذلك، أضافت واتساب 10 تأثيرات جديدة إلى مكالمات الفيديو، مما يضيف طابعًا مَرِحًا إلى المكالمات، ومنها تأثيرات مثل أذنَي الجرو أو الميكروفون أو فلتر التصوير تحت الماء وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالجودة، أكدت واتساب أن المكالمات الفردية والجماعية باتت ذات دقة أعلى وصورة أوضح مما سبق، وهذا يعالج شكوى الكثير من المستخدمين من ضعف جودة المكالمات.

وعند النقر على علامة تبويب "المكالمات" في تطبيق واتساب في أجهزة الحاسوب، سيوفر التطبيق خيارات مناسبة لبدء مكالمة، أو إنشاء رابط لها، أو الاتصال برقم محدد مباشرةً.

يُذكر أن هذه المزايا الجديدة تأتي في إطار جهود واتساب لتحسين خدماتها وجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات المستخدمين، خاصةً في مواسم الأعياد التي تشهد زيادةً كبيرةً في معدل المكالمات التي تُجرى بين الأصدقاء وأفراد العائلة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2024-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2024-12-13
14:00 | 2024-12-13
06:00 | 2024-12-13
04:37 | 2024-12-13
03:00 | 2024-12-13
01:00 | 2024-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24