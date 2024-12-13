"واتساب".. تحسينات جديدة لمكالمات الصوت والفيديو

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أعلنت منصة المراسلة الفورية واتساب مجموعة من التحسينات الجديدة التي ستُطرح قريبًا لتحسين المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، وذلك بالتزامن مع موسم الأعياد.ووفقًا للمنصة، فإن هذه التحسينات سوف تشمل جودة فُضلى للمكالمات، إلى جانب مزايا جديدة تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم.وأشارت واتساب في منشورٍ لها عبر مدونتها الرسمية إلى الشعبية الطاغية للمكالمات في المنصة، إذ تُجرَى أكثر من ملياري مكالمة يوميًا عبرها.ومن المزايا الجديدة إمكانية اختيار مشاركين محددين داخل المجموعات لإجراء مكالمة معهم دون إشعار بقية الأعضاء أو إزعاجهم، وهي ميزة وصفتها المنصة بأنها "حل مثالي للتخطيط للحفلات المفاجئة أو تقديم الهدايا".وبالإضافة إلى ذلك، أضافت واتساب 10 تأثيرات جديدة إلى مكالمات الفيديو، مما يضيف طابعًا مَرِحًا إلى المكالمات، ومنها تأثيرات مثل أذنَي الجرو أو الميكروفون أو فلتر التصوير تحت الماء وغير ذلك.وفيما يتعلق بالجودة، أكدت واتساب أن المكالمات الفردية والجماعية باتت ذات دقة أعلى وصورة أوضح مما سبق، وهذا يعالج شكوى الكثير من المستخدمين من ضعف جودة المكالمات.وعند النقر على علامة تبويب "المكالمات" في تطبيق واتساب في أجهزة الحاسوب، سيوفر التطبيق خيارات مناسبة لبدء مكالمة، أو إنشاء رابط لها، أو الاتصال برقم محدد مباشرةً.يُذكر أن هذه المزايا الجديدة تأتي في إطار جهود واتساب لتحسين خدماتها وجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات المستخدمين، خاصةً في مواسم الأعياد التي تشهد زيادةً كبيرةً في معدل المكالمات التي تُجرى بين الأصدقاء وأفراد العائلة.