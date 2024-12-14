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تكنولوجيا وعلوم

ضربة للتطبيق.. دعوة للاستعداد لحذف "تيك توك"!

Lebanon 24
14-12-2024 | 01:00
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أعلن رئيس لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالصين وأكبر عضو ديمقراطي فيها أمس الجمعة للرؤساء التنفيذيين لشركة ألفابت الشركة الأم لغوغل ولشركة أبل انه يتعين عليهم الاستعداد لحذف تطبيق تيك توك من متاجرهم الأميركية للتطبيقات في 19 كانون الثاني المقبل.
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وأيدت محكمة استئناف اتحادية أميركية الأسبوع الماضي قانونا يلزم شركة بايت دانس ومقرها الصين بسحب استثماراتها في تيك توك في الولايات المتحدة وإلا فستتعرض للحظر.

وحثّ النائب جون مولينار، وهوجمهوري ورئيس اللجنة المعنية بالصين، والنائب راجا كريشنا مورثي، أبرز عضو ديمقراطي في اللجنة، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زيتشيو على بيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

وكتب المشرعان "تحرك الكونغرس بحسم للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة وحماية مستخدمي تيك توك الأميركيين من الحزب الشيوعي الصيني. نحث تيك توك على تنفيذ سحب للاستثمارات بالمستوى المطلوب على الفور".

ولم تصدر تعليقات بعد من أبل وألفابت وتيك توك على هذه الخطوة.

وقدمت بايتدانس وتيك توك يوم الإثنين الماضي طلب طوارئ لوقف القانون مؤقتا في انتظار مراجعة من المحكمة العليا الأميركية.

وقالت وزارة العدل الأميركية يوم الأربعاء إنه إذا نفذ الحظر في 19 كانون الثاني، فلن "يحظر مباشرة الاستمرار في استخدام تيك توك" من مستخدمي أبل أو وغوغل الذين قاموا بالفعل بتثبيت التطبيق.

لكنها أقرت بأن الحظر المفروض على تقديم الدعم "سيجعل التطبيق في نهاية المطاف غير قابل للاستخدام".(سكاي نيوز)


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