روسيا تحظر تطبيق المراسلات الإلكترونية "فايبر".. اليكم السبب

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المصدر: اليوم السابع

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية لتنظيم الاتصالات فرض قيود على تطبيق المراسلات الإلكترونية فايبر "Viber" بسبب الانتهاكات القانونية.وأوضحت الوكالة، وفقًا لموقع روسيا اليوم، أن الوصول إلى خدمة تطبيق "فايبر" مقيد بسبب انتهاك القوانين الروسية لتنظيم نشر المعلومات.وأضافت الوكالة الفيدرالية لتنظيم الاتصالات أن الموضوع يتعلق بمنع استخدام تطبيق المراسلات لأغراض إرهابية ومتطرفة، وتجنيد المواطنين، وبيع المخدرات، بالإضافة إلى نشر معلومات غير قانونية.وأشار عضو لجنة الدوما المعنية بسياسة المعلومات أنطون نيمكين إلى أن الشركة (فايبر) مستمرة في تجاهل القانون الروسي، وعدم إزالة المعلومات المحظورة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالعملية العسكرية الخاصة، رغم إنذارها عبر فرض غرامات مالية ضدها.