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تكنولوجيا وعلوم

استعدوا.. آبل ستتوقف عن بيع 3 إصدارات من هواتف "آيفون"

Lebanon 24
15-12-2024 | 16:00
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أعلن تقرير جديد صادر من فرنسا، أن شركة آبل ستتوقف  عن بيع 3 إصدارات من هواتفها آيفون في الاتحاد الأوروبي، وسيتم سحب هذه الأجهزة من متاجر آبل ومنصات البيع الإلكترونية، اعتباراً من 28 كانون الأول الجاري، وهو اليوم الذي يدخل فيه قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بمنفذ "يو إس بي- سي" حيز التنفيذ.
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 واضطرت آبل إلى اتخاذ هذا القرار، امتثالاً للوائح الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن الهواتف الذكية الجديدة التي تُطرح في الأسواق بميزة الشحن السلكي يجب أن تستخدم منفذ USB-C.

أعلنت شركة آبل عن خططها للتوسع في المملكة العربية السعودية، بدءًا من إطلاق متجر آبل الإلكتروني في صيف 2025، حيث يوفر لعملاء السعودية طرقاً جديدة للتسوق من مجموعة منتجات الشركة الأمريكية الكاملة، مع خدمة ودعم استثنائيين من آبل مباشرة وباللغة العربية لأول مرة.

ولا تزال هواتف آبل الذكية الثلاثة "iPhone 14" و"iPhone 14 Plus" و"iPhone SE" هي الأخيرة التي تُباع في الاتحاد الأوروبي مع منفذ الشحن لايتنينغ

بالإضافة إلى ذلك، ستتوقف آبل عن بيع منتجات أخرى مزودة بمنفذ لايتنينغ، مثل لوحة المفاتيح Magic Keyboard بدون ميزة Touch ID. (موقع 24) 
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