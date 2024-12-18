حل مبتكر لتحويل هاتفك الذكي إلى جهاز تحكم عن بعد للتلفزيون

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يعد فقدان جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون من الأمور المزعجة التي قد تؤثر على تجربتك أثناء المشاهدة. ولكن، بفضل التكنولوجيا الحديثة، يمكنك الآن الاستفادة من هاتفك الذكي كجهاز تحكم عن بعد بكل سهولة وكفاءة.من خلال التطبيقات الذكية المتوفرة على الهواتف، يمكنك التحكم في التلفزيون بدون الحاجة لجهاز تحكم مادي، مما يمنحك تجربة مشاهدة أكثر راحة وسلاسة.باستخدام هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد يمكنك تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت وحتى تشغيل تطبيقاتك المفضلة دون الحاجة إلى النهوض والبحث عن جهاز التحكم عن بعد باستخدام تطبيق Google TV.يعمل هذا التطبيق على أجهزة أندرويد وآيفون على حد سواء؛ للقيام بذلك، افتح متجر غوغل بلاي وقم بتثبيت تطبيق Google TV؛ بعدها تأكد من أن التلفزيون والهاتف متصلان بشبكة واي فاي نفسها.وإذا لم يكن التلفزيون مزودًا بشبكة واي فاي، يمكنك استخدام البلوتوث لتوصيل هاتفك والتلفزيون مع بعضهما؛ الآن افتح تطبيق Google TV وانقر فوق زر "التحكم عن بعد".سيبدأ التطبيق في البحث عن الأجهزة. وبمجرد العثور على التلفزيون، حدده من القائمة، ثم سيظهر رمز على شاشة التلفزيون. أدخل الرمز في التطبيق وانقر فوق "اقتران". بمجرد القيام بذلك، ستتمكن من استخدام هاتفك للتحكم في التلفزيون تمامًا كما تفعل مع جهاز التحكم عن بعد العادي.لتحويل جهاز آيفون الخاص بك إلى جهاز تحكم عن بعد بالتلفزيون، تأكد من أن الهاتف والتلفزيون متصلان بشبكة واي فاي نفسها، وقم بتنزيل تطبيق Google TV وتثبيته على هاتفك من متجر أبل الرسمي.بعد التثبيت، افتح التطبيق وانقر فوق أيقونة TV Remote، وسيبدأ التطبيق تلقائيًا في البحث عن التلفزيون الخاص بك. إذا لم يعثر عليه، انقر فوق زر البحث عن الأجهزة. وبمجرد العثور على التلفزيون، حدده وأدخل الرمز المكون من 6 أرقام الذي يظهر على شاشة التلفزيون، وانقر فوق "اقتران".والآن يمكنك من هاتفك التحكم في التلفزيون تمامًا كما تفعل مع جهاز التحكم عن بعد العادي لتغيير القناة وضبط مستوى الصوت والتحكم في التشغيل والمزيد. (ارم نيوز)