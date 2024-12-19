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تكنولوجيا وعلوم
سعره مرتفع جداً... أول تلفاز شفاف من LG أصبح متاحاً
Lebanon 24
19-12-2024
|
02:14
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أعلنت شركة LG الكورية إطلاق تلفازها المبتكر Signature OLED T في الأسواق، وهو يُعدّ أول تلفاز بشاشة OLED شفافة، وقد كشفت عنه الشركة في وقتٍ سابق من العام في معرض CES 2024، قبل أن تقرر إطلاقه الآن للجمهور بسعر يبلغ 60 ألف دولارٍ أميركي.
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ويبلغ قياس شاشة التلفاز 77 إنشًا، ويتميز التلفاز الشفاف بدعم الاتصال اللاسلكي للصوت والصورة، مع إمكانية تركيبه أمام النوافذ إذ تتحول شاشته بضغطة زر من الوضع الشفاف إلى الوضع المعتم، مما يتيح عرض الصور والمحتوى بشكل ثلاثي الأبعاد في الوضع الشفاف، أو استخدامه كشاشة تقليدية لعرض الأفلام والبرامج.
ويُعزز الجهاز تجربة المشاهدة عبر عرض المحتوى بدقة تصل إلى 4K، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، بالإضافة إلى توافقه مع تقنيتي AMD FreeSync Premium و Nvidia G-Sync للألعاب.
ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن شركة LG، فإن التلفاز يتيح ثلاثة أوضاع عرض مبتكرة؛ وضع T-Objet الذي يجعل الشاشة تعمل بنحو دائم لعرض محتوى محدد، ووضع T-Bar لإظهار شريط معلومات في أسفل الشاشة لعرض نتائج المباريات وتوقعات الطقس، ووضع T-Home التي يعرض واجهة التلفاز الذكي التقليدية التي تضم التطبيقات والإعدادات.
ويقدم تلفاز Signature OLED T تجربة مبتكرة من ناحية التصميم وأسلوب العرض والمشاهدة، لكنه مرتفع الثمن حتى مقارنةً بأفضل شاشات OLED المتاحة في السوق حاليًا. ومع ذلك، فإن التلفاز قد يكون خيارًا لهواة التصميم المبتكر، وتجربة التقنيات الحديثة بغض النظر عن السعر.
وتبدأ LG إتاحة تلفازها الجديد في الولايات المتحدة، ومن المتوقع إعلان توفر التلفاز قريبًا في أسواق أخرى.
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