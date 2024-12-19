روبوتات جديدة لتنقية المياه من البلاستيك

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ذكر موقع TechXplore أن العلماء في المعهد الكوري الجنوبي للعلوم والتكنولوجيا طوروا روبوتات جديدة لتنقية مياه البحار والمسطحات المائية من جزيئات البلاستيك الصغيرة.وأشار الموقع إلى أن جزيئات البلاستيك الصغيرة باتت مشكلة خطيرة تهدد مياه البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات، والطرق التقليدية لتنظيف المياه من هذه المواد ليست فعالة بالشكل المطلوب، لذا قرر العلماء في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا تطوير روبوتات خاصة للتعامل مع هذه المشكلة.وتبعا للموقع فإن الروبوتات الجديدة تعتمد في عملها على أقراص دوارة مجهزة بمسننات، وأثناء حركة الروبوت في الماء تدور الأقراص وتقوم مسنناتها بجمع جزيئات البلاستيك الصغيرة، وبهذه الطريقة لن تكون الروبوتات بحاجة للمصافي والمرشحات التي يمكن أن تنسد ثقوبها نتيجة تراكم النفايات وجزئيات البلاستيك.ونوه العلماء إلى أن الروبوتات الجديدة لايمكنها جمع البلاستيك من الماء بمختلف أشكاله وأحجامه، بل خصصت لجمع جزيئات البلاستيك التي تتراوح أبعادها ما بين 1 ميكرون إلى 4 ملم، ويمكنها جمع جزئيات مواد مختلفة مثل البوليسترين والبولي بروبيلين والبولي إيثيلين، كما يمكن استعمالها في البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار، ويمكن تطوير نسخ خاصة منها لتستخدم في مزارع الأسماك أو تطوير نسخ للاستخدامات المنزلية. (روسيا اليوم)