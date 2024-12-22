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تكنولوجيا وعلوم

من أجل الذكاء الإصطناعي.. هذا ما فعلته مدرسة أميركيّة

Lebanon 24
22-12-2024 | 02:00
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منح مجلس المدارس المستقلة في ولاية أريزونا الأميركية مؤخراً، الضوء الأخضر لمدرسة مستقلة عبر الإنترنت، تختلف عن سابقيها، إذ تدرس المناهج الدراسية كلياً على الذكاء الاصطناعي، بدلاً من المعلمين، كما هو معتاد.
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وتعرف المدارس المستقلة بأنها تلك التي تدار بشكل خاص، لكنها تحصل على دعم حكومي.
 
ويتكون نظام التدريس في المدرسة من ساعتين يومياً، يتم توجيههما بواسطة الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير لموقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا.

ساعتين دراسة
 
وبموجب نظام التدريس، الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يقضي الطلاب ساعتين فقط في اليوم في استخدام برامج تعلّم مخصصة، طورتها شركات، مثل "IXL، Khan Academy".
 
ويشمل بقية يوم الطلاب "ورش عمل المهارات الحياتية"، التي تغطي مجالات عديدة، مثل التفكير النقدي وحل المشكلات الإبداعية، ومحو الأمية المالية، والتحدث أمام الجمهور، وتحديد الأهداف وريادة الأعمال، وتستهدف المدرسة عبر الإنترنت فقط الطلاب من الصف الرابع إلى الثامن.


وأثناء عمل الطلاب على استيعاب الدروس في مواد مثل الرياضيات، والقراءة والعلوم، سيحلل نظام الذكاء الاصطناعي إجاباتهم، والوقت الذي يقضونه في المهام، وحتى المؤشرات العاطفية، بهدف تحسين عرض المحتوى، وتغيير مستوى صعوبته، وفقاً لاستمارة التقديم الخاصة بالمدرسة.
 
ويضمن هذا النظام أن كل طالب سيواجه تحدياً باستمرار يدفعه للوصول إلى مستوى أفضل، ما يمنع الملل أو الإحباط، بحسب الاستمارة. (24)
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