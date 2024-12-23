خاصية جديدة من إنستغرام ثريدز.. تعرفوا عليها

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أضافت خدمة التدوينات القصيرة "ثريدز" على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام خاصية جديدة لإعادة نشر الصور والفيديوهات.وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا إلى أن الخاصية الجديدة تتيح لمستخدمي ثريدز على منصة إنستغرام النقر على خيار جديد هو "استخدام الوسائط"، لإعادة نشر الصورة أو الفيديو مباشرة في منشور جديد، بدل نشر الاقتباسات من المنشور الأصلي ثم إضافة التعليقات.المصدر الأصليكما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين إضافة نصهم مع الصورة أو الفيديو، مع بقائها منسوبة إلى صاحب المنشور الأصلي.وكشف آدم موسيري رئيس "إنستغرام" المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمس" مالكة فيس بوك الخاصية الجديدة في منشور على خدمة ثريدز، مشيراً إلى أن الخيار الجديد سيكون "طريقة سريعة لإضافة لمسات المستخدم المبتكرة إلى الصور المنتشرة" على منصة التواصل الاجتماعي.وأشار منشور آخر على حساب خدمة ثريدز إلى أن نسبة صاحب الصورة أو الفيديو الأصلي سيظهر أعلى يسار الصورة أو الفيديو عند إعادة نشرها باستخدام خاصية "استخدام الوسائط".