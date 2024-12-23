18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
خاصية جديدة من إنستغرام ثريدز.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
23-12-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أضافت خدمة التدوينات القصيرة "ثريدز" على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام خاصية جديدة لإعادة نشر الصور والفيديوهات.
وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا إلى أن الخاصية الجديدة تتيح لمستخدمي ثريدز على منصة إنستغرام النقر على خيار جديد هو "استخدام الوسائط"، لإعادة نشر الصورة أو الفيديو مباشرة في منشور جديد، بدل نشر الاقتباسات من المنشور الأصلي ثم إضافة التعليقات.
Advertisement
المصدر الأصلي
كما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين إضافة نصهم مع الصورة أو الفيديو، مع بقائها منسوبة إلى صاحب المنشور الأصلي.
وكشف آدم موسيري رئيس "إنستغرام" المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمس" مالكة فيس بوك الخاصية الجديدة في منشور على خدمة ثريدز، مشيراً إلى أن الخيار الجديد سيكون "طريقة سريعة لإضافة لمسات المستخدم المبتكرة إلى الصور المنتشرة" على منصة التواصل الاجتماعي.
وأشار منشور آخر على حساب خدمة ثريدز إلى أن نسبة صاحب الصورة أو الفيديو الأصلي سيظهر أعلى يسار الصورة أو الفيديو عند إعادة نشرها باستخدام خاصية "استخدام الوسائط".
وللوصول إلى خيار "استخدام الوسائط"، يمكن للمستخدم الضغط لفترة طويلة على أي وسائط منشورة على ثريدز، سواء كانت صوراً أو فيديوهات، أو نقر زر إعادة النشر ليظهر بعد ذلك خيار "استخدام الوسائط" في النافذة المنبثقة أسفل "إعادة النشر" و"اقتباس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصٌ داس على فستان مايا دياب ومزّقه... وفيديو يكشف كيف كانت ردّة فعلها
Lebanon 24
شخصٌ داس على فستان مايا دياب ومزّقه... وفيديو يكشف كيف كانت ردّة فعلها
07:00 | 2024-12-22
22/12/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أُطلِقَ سراح منفذ عمليّة دهس "الدركي"؟.. هذا الخبر يُوضح الحقيقة
Lebanon 24
هل أُطلِقَ سراح منفذ عمليّة دهس "الدركي"؟.. هذا الخبر يُوضح الحقيقة
09:05 | 2024-12-22
22/12/2024 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ان فقد أثره.. العثور على جثة ايلي فارس في سيارته (صور)
Lebanon 24
بعد ان فقد أثره.. العثور على جثة ايلي فارس في سيارته (صور)
12:38 | 2024-12-22
22/12/2024 12:38:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة فرن الشباك... شاهدوا كيف تعرّضت ممثلة لبنانيّة للسرقة (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة فرن الشباك... شاهدوا كيف تعرّضت ممثلة لبنانيّة للسرقة (فيديو)
06:22 | 2024-12-22
22/12/2024 06:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من بلدية برج البراجنة إلى سكانها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من بلدية برج البراجنة إلى سكانها.. ماذا فيه؟
04:36 | 2024-12-22
22/12/2024 04:36:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:29 | 2024-12-23
"ويكيبيديا" تستبدل العلم السوري
00:00 | 2024-12-23
كيف سيكون شكل أول هاتف أيفون قابل للطَي؟
23:00 | 2024-12-22
تحديث جديد من واتساب
12:30 | 2024-12-22
أبل تُطلق ميزة جديدة.. تعرفوا عليها
09:21 | 2024-12-22
ميزة من Edge.. ما هي؟
07:00 | 2024-12-22
في هذه الدولة الأوروبية.. حظر تطبيق "تيك توك" لمدة عام
فيديو
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
Lebanon 24
بالفيديو.. جسر ينهار في البرازيل وشاحنة حمض الكبريتيك تغرق في النهر
23:42 | 2024-12-22
23/12/2024 10:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
تزوجت 3 مرات.. الفنانة الشهيرة تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة وترد على الانتقادات (فيديو)
04:21 | 2024-12-21
23/12/2024 10:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن هاتف متين ومجهز بأفضل التقنيات.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2024-12-21
23/12/2024 10:04:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24