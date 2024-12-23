Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خاصية جديدة من إنستغرام ثريدز.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
23-12-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1296336-638705328016584667.jpg
Doc-P-1296336-638705328016584667.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أضافت خدمة التدوينات القصيرة "ثريدز" على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام خاصية جديدة لإعادة نشر الصور والفيديوهات.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا إلى أن الخاصية الجديدة تتيح لمستخدمي ثريدز على منصة إنستغرام النقر على خيار جديد هو "استخدام الوسائط"، لإعادة نشر الصورة أو الفيديو مباشرة في منشور جديد، بدل نشر الاقتباسات من المنشور الأصلي ثم إضافة التعليقات.
Advertisement
المصدر الأصلي 
كما تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين إضافة نصهم مع الصورة أو الفيديو، مع بقائها منسوبة إلى صاحب المنشور الأصلي.

وكشف آدم موسيري رئيس "إنستغرام" المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمس" مالكة فيس بوك الخاصية الجديدة في منشور على خدمة ثريدز، مشيراً إلى أن الخيار الجديد سيكون "طريقة سريعة لإضافة لمسات المستخدم المبتكرة إلى الصور المنتشرة" على منصة التواصل الاجتماعي.

وأشار منشور آخر على حساب خدمة ثريدز إلى أن نسبة صاحب الصورة أو الفيديو الأصلي سيظهر أعلى يسار الصورة أو الفيديو عند إعادة نشرها باستخدام خاصية "استخدام الوسائط".
وللوصول إلى خيار "استخدام الوسائط"، يمكن للمستخدم الضغط لفترة طويلة على أي وسائط منشورة على ثريدز، سواء كانت صوراً أو فيديوهات، أو نقر زر إعادة النشر ليظهر بعد ذلك خيار "استخدام الوسائط" في النافذة المنبثقة أسفل "إعادة النشر" و"اقتباس".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
01:29 | 2024-12-23
00:00 | 2024-12-23
23:00 | 2024-12-22
12:30 | 2024-12-22
09:21 | 2024-12-22
07:00 | 2024-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24