احذروا.. احتيال خطير عبر "WiFi" يهدد خصوصيتك!

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انتشرت عملية احتيال جديدة على السوشيل ميديا، تعد المستخدمين بالكشف عن كلمات مرور شبكات "WiFi" الخاصة مقابل خطوات بسيطة. وهذه الخدعة تشكل تهديدًا خطيرًا لأمن الأجهزة والمعلومات الشخصية. فكيف تعمل؟تبدأ العملية بتعليقات مزيفة يوصي أصحابها المستخدمين بالبحث عن مصطلحات مثل "KEK3" أو "GOG6" على Google، ما يؤدي إلى صفحات إلكترونية تدّعي القدرة على فك تشفير مفاتيح شبكات "WiFi".وتُقدم هذه الصفحات واجهة خادعة، تسأل المستخدمين أسئلة تبدو احترافية، مثل نوع الشبكة وقوة الإشارة.وفي الخطوة الأخيرة، يُطلب من المستخدمين مشاركة رسالة ترويجية في 15 تعليقًا على فيسبوك لاستكمال الإجراء، لا تساهم هذه الخطوة فقط في نشر الاحتيال على نطاق أوسع، بل تنتهي بإعادة توجيه المستخدم إلى صفحات ضارة قد تحاول تثبيت برامج خبيثة على الجهاز.وتشير التقارير إلى أن هذه الصفحات تحتوي على تعليمات برمجية خبيثة، قد تؤدي إلى سرقة المعلومات الشخصية أو اختراق الحسابات، أو حتى فتح الباب أمام الوصول غير المصرح به إلى الشبكات.ورغم أن برامج مكافحة الفيروسات الحديثة قد تعيق بعض هذه التهديدات، فإن تجاهل التحذيرات يزيد مخاطر الإصابة.كيفية تجنب الوقوع في الفخيجب أن يكون المستخدم حذرًا من الوعود الزائفة التي تبدو جيدة للغاية، والامتناع عن مشاركة المحتوى المشبوه على وسائل التواصل، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات الحديثة لتجنب البرمجيات الضارة. كما يجب التثقف حول أساليب الاحتيال الرقمي لتجنب الوقوع ضحية لها، والتحقق دائمًا من شرعية الروابط قبل فتحها.ويتعين على منصات مثل "فيسبوك" تعزيز أنظمة الإشراف لاكتشاف وإزالة المحتوى الضار، إلى جانب حملات توعية لتعزيز فهم المستخدمين لأساليب الاحتيال الإلكتروني.وتساهم هذه الجهود في التصدي لهذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية، وحماية المستخدمين من تهديدات متزايدة في عالم رقمي متصل. (إرم نيوز)