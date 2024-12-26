هاتف "OnePlus Ace 5" الجديد.. بطارية ضخمة وسعر مغرٍ

OnePlus

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ويتضمن الهاتف كاميرا ثلاثية، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX906 وتقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل. وأما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 16 ميجابكسل.ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة مصنوعة من مادة السيليكون كاربون سعتها 6,415 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا، مع شاحن مرفق داخل العلبة.ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي الأسود والتيتانيوم والسماوي، كما تأتي الإصدارات السيراميكية بتكلفة إضافية مقارنةً بالإصدارات العادية.وتطرح ون بلس هاتفها الجديد OnePlus Ace 5 في السوق الصينية بسعر يبدأ من 320 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية التي تحمل ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، وسعة تخزينية قدرها 256 جيجابايت، ويصل سعر الهاتف إلى نحو 500 دولارٍ أمريكي لأعلى فئة، ومن المقرر طرحه في الأسواق العالمية باسم OnePlus 13R.