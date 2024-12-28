يوتيوب يقدّم ميزة جديدة... ما هي؟

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تختبر منصة يوتيوب زرًا جديدًا في تطبيقها المحمول لمنصة أندرويد، والذى يتيح للمستخدم تشغيل مقطع فيديو عشوائي، خاصة عندما لايكون على دراية بتشغيل الفيديو تلقائيا.وتظهر الميزة، التي أطلق عليها اسم Play something، كزر عمل عائم (FAB) بنص أبيض على خلفية سوداء على تطبيق YouTube للهاتف.وتم الإبلاغ عن هذه الميزة، لأول مرة عن اختبارها بواسطة منصة بث الفيديو العام الماضي، ولكنها كانت حصرية لـ YouTube Shorts في ذلك الوقت.وتم اكتشاف هذا الزر في التطبيق، لنظام Android الإصدار 19.50، ويقال إنه في مرحلة اختبار ولم يتم الإعلان عنه رسميًا من قبل منصة بث الفيديو حتى الآن.وأضاف أن النقر فوق الخيار يبدأ تشغيل مقطع فيديو في نافذة YouTube Shorts ، بالإضافة إلى ذلك، كما يمكن لـ FAB تشغيل مقاطع فيديو YouTube العادية التي تظهر في واجهة الصورة، إلى جانب خيارات الإعجاب وعدم الإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو.وبمجرد التبديل، سيتم أيضًا عرض شريط التمرير الزمني في أسفل الشاشة، ومع ذلك، كما يُقال إن ميزة FAB تختفي بمجرد ظهور مشغل YouTube المصغر.ميزات YouTube الجديدةإلى جانب ميزة FAB، طرحت YouTube العديد من الميزات الجديدة في مرحلة الاختبار في الأسابيع الأخيرة، يتضمن ذلك إيماءات التمرير الرأسي الجديدة لتطبيقها المحمول والتي قد تغير الطريقة التي يتنقل بها المستخدمون عبر المحتوى ويستهلكونه على المنصة.ويُقال إن التمرير لأعلى على أي مقطع فيديو يرسل المستخدم تلقائيًا إلى مقطع الفيديو التالي بدلاً من التصغير إلى العرض الافتراضي.ويؤكد أن هذا يعمل على نفس خطوط إيماءات التمرير على YouTube Shorts، كما قامت منصة بث الفيديو بتوسيع ميزة الدبلجة التلقائية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها نسخ وترجمة مقاطع فيديو YouTube تلقائيًا من الإنجليزية إلى لهجات أخرى والعكس صحيح، إلى محتوى يركز على المعلومات والمعرفة.ومن المقرر أن يساعد المبدعين على إشراك المشاهدين الذين لا يتحدثون نفس اللغة من خلال تجاوز الحواجز اللغوية. (اليوم السابع)