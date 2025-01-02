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تكنولوجيا وعلوم

في هذه الدولة.. فرض قيود جديدة على منصات التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
02-01-2025 | 13:00
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تواجه شركتا "إكس" التابعة لإيلون ماسك و"غوغل" المملوكة لشركة ألفابت تحديات تنظيمية جديدة في ماليزيا، حيث لم تقدما بعد طلب الحصول على ترخيص لتشغيل وسائل التواصل الاجتماعي وفقًا للقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وفقًا لما أعلنته هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية.
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وأكدت "إكس" أن "عدد مستخدميها في ماليزيا لم يتجاوز الحد الأقصى البالغ ثمانية ملايين المطلوب للحصول على الترخيص، فيما تعمل الهيئة على التحقق من هذا الادعاء".

وفي هذا السياق، ناقشت "غوغل" مخاوفها بشأن تصنيف ميزات مشاركة الفيديو على منصة "يوتيوب" ضمن إطار الترخيص الجديد، بحسب تقرير نشرته "بلومبرغ".

وهذه الإجراءات، تأتي في إطار توجه ماليزيا نحو تشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني، لتنضم إلى دول آسيوية أخرى مثل الهند وأستراليا التي تسعى إلى محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى على المحتوى غير القانوني ومخاطر الإنترنت.

كان البرلمان الماليزي قد أقر قانونًا الشهر الماضي لمكافحة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الاحتيال والتنمر الإلكتروني واستغلال الأطفال. (العربية) 
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