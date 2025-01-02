أبل تدفع 95 مليون دولار.. ما السبب؟

وافقت شركة أبل الأميركية على دفع 95 مليون دولار نقداً لتسوية دعوى قضائية جماعية مقترحة، تتهم فيها خاصية سيري الصوتية بانتهاك خصوصية المستخدمين.

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وقدمت تسوية أولية في المحكمة الفيدرالي في أوكلاند بولاية كاليفورنيا وتتطلب موافقة قاضي المحكمة الجزئية جيفري وايت.واشتكى أصحاب الأجهزة المحمولة من أن أبل تسجل اعتياديا محادثاتهم الخاصة بعد تنشيطهم خاصية سيري بغير قصد، وتكشف هذه المحادثات لأطراف ثالثة مثل المعلنين.وقال اثنان من المدعين إن ذكرهما لأحذية إير جوردان الرياضية ومطاعم أوليف جاردن أدى إلى ظهور إعلانات عن تلك المنتجات. وقال آخر إنه تلقى إعلانات عن علاج جراحي يقدمه مركز طبي بعد التحدث عنه مع طبيبه على انفراد.وتغطي فترة الدعوى الجماعية بداية من 17 أيلول 2014 حتى 31 كانون الاول 2024.وبدأت حين أدرجت سيري ميزة "مرحبا سيري" التي يعتقد أنها تؤدي إلى تسجيلات غير مصرح بها.ونفت شركة أبل ارتكاب أي مخالفات حين وافقت على التسوية.ولم تستجب الشركة التي مقرها كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا ومحاموها بعد على طلبات التعليق اليوم الخميس.ولم يستجب محامو المدعين بعد على طلبات مماثلة، وقد يطلبون ما يصل إلى 28.5 مليون دولار كأتعاب بالإضافة إلى 1.1 مليون دولار للنفقات من صندوق التسوية.وتعادل قيمة التسوية البالغة 95 مليون دولار ما تحققه شركة أبل من أرباح خلال نحو تسع ساعات، وبلغ صافي دخلها 93.74 مليار دولار في أحدث سنة مالية. (سكاي نيوز)