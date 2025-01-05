تسريب سعر هاتف iPhone SE 4 قبل إطلاقه

Advertisement

مع اقتراب موعد إطلاقه في النصف الأول من عام 2025، تم تداول معلومات جديدة عن هاتف iPhone SE 4 المنتظر من آبل، بما في ذلك سعره المتوقع، الذي قد يكون مفاجأة لعشاق أجهزة آبل.بحسب التسريبات، فمن المتوقع أن يأتي هاتف iPhone SE 4 بشاشة OLED بحجم 6.1 بوصة، مع تصميم مشابه لهاتف iPhone 14، ليكون بمثابة تحديث كبير مقارنةً بالأجيال السابقة.كما يُرجح أن يحتوي الهاتف على شريحة A18 Bionic، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يجعله أقرب إلى هواتف الفئة العليا من آبل.أحد أبرز التحسينات التي قد يشهدها هذا الهاتف أيضاً هو إضافة كاميرا خلفية مزدوجة، وهي ميزة لم تكن متوفرة في الأجيال السابقة من سلسلة SE، التي اعتمدت دائماً على كاميرا واحدة.تشمل الميزات الأخرى المتوقعة دعم اتصال 5G، كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، ذاكرة LPDDR5X، ومنفذ USB Type-C، كما يُرجح أن يدعم الهاتف تقنية eSIM، ما يجعله أكثر انسجاماً مع الابتكارات الحديثة في عالم الاتصالات.وفقاً لتقرير موقع INDIA TV، فمن المتوقع تسعير iPhone SE 4 بحوالي 800,000 وون كوري، ما يعادل نحو 46,000 روبية هندية.أما في الولايات المتحدة، فمن المتوقع أن يتراوح سعر الهاتف بين 449 و549 دولاراً، مقارنة بسعر 429 دولاراً لإصدار iPhone SE 3 الذي أُطلق في عام 2022.ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع تكلفة المكونات قد يكون السبب الرئيسي في الزيادة المتوقعة لسعر الهاتف، خاصة مع إدراج تقنيات متطورة مثل الشاشة OLED، شريحة A18 Bionic، والكاميرا المحسنة.