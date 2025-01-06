تحديث جديد من تليغرام

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طرحت تيليغرام أول تحديثاتها لعام 2025 هذا الأسبوع، مقدمة مجموعة من الميزات الجديدة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تحويل الهدايا المستلمة إلى عناصر قابلة للتجميع بخصائص فريدة يمكن مشاركتها مع الآخرين، يتضمن التحديث أيضًا تحسينات متعددة، منها إمكانية استخدام الرموز التعبيرية في أسماء المجلدات، التفاعل مع رسائل الخدمة، ماسح QR مدمج داخل التطبيق، وفلاتر بحث إضافية للرسائل، إلى جانب تحسينات أخرى.ووفقًا للشركة، تأخر إطلاق التحديث السابع عشر الرئيسي لعام 2024 بسبب "قلة الاهتمام من فريق مراجعة آبل"، ومع ذلك أصبح بإمكان المستخدمين تحويل الهدايا إلى عناصر قابلة للتجميع، والتي يمكن بيعها في أسواق NFT أو نقلها للآخرين.عند تحويل الهدية إلى عنصر قابل للتجميع، يحصل المستخدمون على تصاميم فريدة من إبداع فناني تيليجرام، ما يمنح العنصر مظهرًا جديدًا، لجعل كل عنصر فريدًا، تضيف تيليجرام ميزات ثانوية مثل لون الخلفية، الأيقونة، والرقم، مما يجعل بعضها أكثر ندرة من غيرها.التفاعل مع رسائل الخدمة: يمكن استخدام الرموز التعبيرية للرد على رسائل الخدمة مثل عند إرسال هدية أو الانضمام إلى مجموعة.فلاتر بحث متقدمة: أضافت تيليجرام فلاتر جديدة لتسهيل البحث عن الرسائل في المحادثات الخاصة، المجموعات، والقنوات.علامات التحقق الإضافية: يمكن لمزودي الخدمات الخارجية إضافة علامات تحقق إضافية لحسابات المستخدمين والمحادثات، كذلك تظهر علامة صغيرة بجانب الاسم إذا تم التحقق من المستخدم بواسطة جهة خارجية، ولكنها تختلف عن العلامات الزرقاء الرسمية التي تمنحها تيليجرام للشخصيات والمؤسسات البارزة.ماسح QR مدمج: أصبح ماسح QR جزءا من كاميرا التطبيق على iOS وأندرويد، مما يتيح للمستخدمين فتح الروابط مباشرة دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. (اليوم السابع)