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تكنولوجيا وعلوم
من دون شرائها.. سامسونغ تعتزم إتاحة تأجير أجهزتها
Lebanon 24
08-01-2025
|
23:54
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أعلنت سامسونغ توسيع خدمة “نادي الاشتراك الذكي AI Subscription Club”، التي أطلقتها في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، لتشمل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وتتيح هذه الخدمة للعملاء تأجير أجهزة سامسونغ في مقابل اشتراك محدد من دون الحاجة إلى شرائها بنحو كامل، وكانت الشركة قد بدأت تلك الخدمة في كوريا الجنوبية في كانون الأول الماضي.
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وتتيح الخدمة حاليًا للعملاء في كوريا الجنوبية استخدام الأجهزة المنزلية، مثل أجهزة التلفاز والثلاجات والغسالات مقابل رسوم شهرية. ومع توسع الخدمة لتشمل الهواتف الذكية، يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة نفسها لتجربة الأجهزة قبل شرائها.
ووفقًا لما صرّح به نائب رئيس سامسونج للإلكترونيات هان جونغ هي، فإن الشركة ستبدأ بتوسيع الخدمة لتشمل هواتف غالاكسي الذكية بدايةً من الشهر المقبل، مع تضمين الروبوت الذكي Ballie الخاص بالشركة أيضًا في وقت لاحق.
ولم تؤكد سامسونغ حتى الآن إذا كانت خدمة الاشتراكات ستتوسع إلى أسواق أخرى. ومع ذلك، من المتوقع أن تكشف الشركة المزيد من التفاصيل خلال حدثها المنتظر Galaxy Unpacked يوم 22 كانون الثاني إذ ستكشف عن سلسلة Galaxy S25 الجديدة ومنتجات أخرى.
وتُعد خدمة “AI Subscription Club” خطوة جديدة نحو تعزيز مفهوم “الأجهزة كخدمة” (DaaS)، إذ توفر سامسونغ خيارات مرنة للمستخدمين لتجربة أجهزتها قبل شرائها.
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