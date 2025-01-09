شركة "Nanoleaf" تدخل تكنولوجيا التجميل بقناع وجه... ما هو ثمنه؟

تشتهر شركة Nanoleaf بإضاءة المنازل الذكية، ولكن في معرض CES 2025 للتكنولوجيا في لاس فيغاس، توسعت في مجال جديد، وهو تكنولوجيا التجميل، وعلى وجه التحديد، قناع وجه LED بقيمة 149.99 دولاراً.



ووفق "ذا فيرج"، فإنّ قناع الوجه Nanoleaf LED Light Therapy مصنوع من مواد طبية وحصل على شهادة جهاز من الفئة الثانية من إدارة الغذاء والدواء، وهذا لا يعني أن إدارة الغذاء والدواء منحت قناع Nanoleaf ختم الموافقة، بل يعني فقط أن هذا جهاز ذو مخاطر متوسطة يلبي معايير سلامة إدارة الغذاء والدواء، ويحتوي على 7 أوضاع مختلفة لأمور محددة، بناءً على اللون، وتشمل هذه الأبيض والأحمر والأزرق والأرجواني والأصفر والسماوي والأخضر. (الامارات 24)

Advertisement