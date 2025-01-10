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تكنولوجيا وعلوم
غوغل تختبر ميزة جديدة لإنشاء بودكاست شخصي
Lebanon 24
10-01-2025
|
02:04
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بدأت غوغل اختبار ميزة جديدة تُدعى “الاستماع اليومي Daily Listen”، وهي ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء بودكاست شخصي بنحو يومي بناءً على تاريخ البحث وتفاعلات المستخدم مع موجز “الاقتراحات Discover” في تطبيق جوجل وواجهات نظام أندرويد.
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ومن الجدير بالذكر أن الميزة متوفرة حاليًا عبر منصة Search Labs لمستخدمي أندرويد و iOS في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره موقع 9to5Google.
وتشبه ميزة Daily Listen ميزة “المطالعات الصوتية Audio Overviews” ضمن مشروع NotebookLM الخاص بجوجل، وهي تحلل بيانات البحث والتفاعلات لاختيار المقالات الإخبارية التي تهم المستخدم.
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