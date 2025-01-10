لمستخدمي آيفون.. إليكم هذا الحل لتوسيع سعة التخزين

يواجه مستخدمو هواتف آيفون، خصوصًا محبو التصوير وتسجيل الفيديو بجودة عالية مثل "ProRes"، مشكلة نفاد مساحة التخزين بسرعة.

لحسن الحظ، قدمت شركتا "SanDisk" و"ShiftCam" حلولًا مبتكرة لتوسيع سعة التخزين بشكل عملي وفعّال.

ويستعرض تقرير نشره موقع "techradar" كيفية الاستفادة من أقراص SSD لزيادة مساحة التخزين في هواتف آيفون

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التصميم: يتم تثبيت SSD مغناطيسيًا على الجزء الخلفي من جهاز آيفون باستخدام تقنية MagSafe، مع اتصال كابل USB-C.الأحجام: متوفر بسعتي 1 تيرابايت و2 تيرابايت.السرعات: يوفر سرعة قراءة تصل إلى 1000 ميغابايت/ثانية وسرعة كتابة تصل إلى 950 ميغابايت/ثانية.مميزات أقراص SSD من "SanDisk"- مقاوم للسقوط من ارتفاع 3 أمتار.- مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65.الأسعار109.99 دولارًا للطراز 1 تيرابايت.169.99 دولارًا للطراز 2 تيرابايت.مواصفات أقراص SSD من "ShiftCam"التصميم: أصغر SSD محمول في العالم، مستطيل الشكل وخفيف الوزن (10 غرامات)، يتصل مباشرة عبر USB-C.الأحجام: متوفر بسعتي 1 تيرابايت و2 تيرابايت.السرعات: تصل سرعات النقل إلى 1050 ميغابايت/ثانية.المميزات- مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65.- مقاوم للسقوط (دون تحديد الارتفاع المضمون).الأسعار189 دولارًا للطراز 1 تيرابايت (125 دولارًا عند الطلب عبر Kickstarter).229 دولارًا للطراز 2 تيرابايت (199 دولارًا عند الطلب عبر Kickstarter).وتعتبر أقراص SSD من "SanDisk" خيار مناسب لمن يبحثون عن خيار متين وسهل التثبيت باستخدام MagSafe.بينما تقدم الاقراص من شركة ShiftCam منتج مثالي للمستخدمين الذين يفضلون تصميمًا صغيرًا وخفيفًا لا يعيق الحركة.ويقدم هذا الحل المبتكر حيلة ذكية لزيادة مساحة التخزين على هواتف آيفون بدلا من دفع مبالغ كبيرة للحصول على مساحة تخزين داخلية إضافية. (العربية)