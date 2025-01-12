Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

مشكلات في "منبه آيفون".. تفاصيل تكشفها

Lebanon 24
12-01-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1304744-638722358910447394.jpg
Doc-P-1304744-638722358910447394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت تقارير صحفية أخيرة بأن تطبيق المنبه في هواتف آيفون ما زال يعاني مشكلات تثير استياء المستخدمين منذ مدة طويلة.
 
 
Advertisement
وكانت آبل قد أكّدت في نيسان الماضي وجود مشكلات تتعلق بتطبيق المنبه الافتراضي المدمج في هواتف آيفون ردًا على شكاوى سابقة من عملائها.
 
 
ومع أنها أعلنت أنها تعمل على حل المشكلة، فإن الشكاوى ما زالت مستمرة حتى الآن.
ومن الجدير بالذكر أن تلك المشكلة تؤثر في مواعيد المستخدمين اليومية، وقد تُعرِّضهم لمشكلات نتيجة عدم عمل المنبه بنحو صحيح.
 
وأشار تقرير لموقع "أندرويد أوثورتي" التقني نقلًا عن مستخدمين في منصة ريديت إلى عمل المنبه في أوقات خطأ غير التي ضُبط عليها، أو انطلاقه في الأوقات المُحددة دون إصدار أي صوت أو اهتزاز.
وتتكرر هذه الشكاوى بنحو خاص من المستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون نظام iOS 17، لكنها رُصدت أيضًا في أجهزة مُحدّثة إلى نظام iOS 18.
وحاول بعض المستخدمين تعطيل "المزايا المُتتبعة للانتباه Attention Awareness Features" في إعدادات أجهزة آيفون، وهي تخفض صوت المنبه إذا اكتشف الهاتف وجه المستخدم، لكن هذه المحاولة لم تحل المشكلة بنحو كامل، وأدت إلى فقدان مزايا أخرى مثل عرض الإشعارات الكاملة في شاشة القفل.
وطُلبت توضيحات من آبل حول استمرار هذه المشكلة، لكن لم يصدر عنها أي تعليق رسمي حتى الآن.
وقد أشار بعض المستخدمين إلى لجوئهم إلى حلول بديلة، مثل ضبط المنبه في الهواتف الاحتياطية، أو تثبيت تطبيقات منبه أخرى. (aitnews)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2025-01-12
23:00 | 2025-01-11
16:00 | 2025-01-11
14:00 | 2025-01-11
10:39 | 2025-01-11
10:00 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24