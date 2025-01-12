مشكلات في "منبه آيفون".. تفاصيل تكشفها

أفادت تقارير صحفية أخيرة بأن تطبيق المنبه في هواتف آيفون ما زال يعاني مشكلات تثير استياء المستخدمين منذ مدة طويلة.



Advertisement وكانت آبل قد أكّدت في نيسان الماضي وجود مشكلات تتعلق بتطبيق المنبه الافتراضي المدمج في هواتف آيفون ردًا على شكاوى سابقة من عملائها. وكانت آبل قد أكّدت في نيسان الماضي وجود مشكلات تتعلق بتطبيق المنبه الافتراضي المدمج في هواتف آيفون ردًا على شكاوى سابقة من عملائها.

ومع أنها أعلنت أنها تعمل على حل المشكلة، فإن الشكاوى ما زالت مستمرة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن تلك المشكلة تؤثر في مواعيد المستخدمين اليومية، وقد تُعرِّضهم لمشكلات نتيجة عدم عمل المنبه بنحو صحيح.

وأشار تقرير لموقع "أندرويد أوثورتي" التقني نقلًا عن مستخدمين في منصة ريديت إلى عمل المنبه في أوقات خطأ غير التي ضُبط عليها، أو انطلاقه في الأوقات المُحددة دون إصدار أي صوت أو اهتزاز.

وتتكرر هذه الشكاوى بنحو خاص من المستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون نظام iOS 17، لكنها رُصدت أيضًا في أجهزة مُحدّثة إلى نظام iOS 18.

وحاول بعض المستخدمين تعطيل "المزايا المُتتبعة للانتباه Attention Awareness Features" في إعدادات أجهزة آيفون، وهي تخفض صوت المنبه إذا اكتشف الهاتف وجه المستخدم، لكن هذه المحاولة لم تحل المشكلة بنحو كامل، وأدت إلى فقدان مزايا أخرى مثل عرض الإشعارات الكاملة في شاشة القفل.

وطُلبت توضيحات من آبل حول استمرار هذه المشكلة، لكن لم يصدر عنها أي تعليق رسمي حتى الآن.

وقد أشار بعض المستخدمين إلى لجوئهم إلى حلول بديلة، مثل ضبط المنبه في الهواتف الاحتياطية، أو تثبيت تطبيقات منبه أخرى. (aitnews)