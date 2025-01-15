الكشف عن حاسوب محمول صديق للبيئة

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كشفت "آيسر" عن حاسوب محمول صديق للبيئة، وصفته بأنه الأول الذي يحتوي على مادة صدف المحار المشتقة من أساس طبيعي في هيكل مكون بنسبة تزيد على 70% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستخدام ومادة مشتقة من أساس حيوي.ويتميّز جهاز "أسباير فيرو 16" (AV16-71P) بحيادية الكربون خلال دورة حياته، فضلاً عن تصميم سهل التصليح.