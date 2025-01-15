الكشف عن حاسوب محمول صديق للبيئة

كشفت "آيسر" عن حاسوب محمول صديق للبيئة، وصفته بأنه الأول الذي يحتوي على مادة صدف المحار المشتقة من أساس طبيعي في هيكل مكون بنسبة تزيد على 70% من البلاستيك المعاد تدويره بعد الاستخدام ومادة مشتقة من أساس حيوي.
ويتميّز جهاز "أسباير فيرو 16" (AV16-71P) بحيادية الكربون خلال دورة حياته، فضلاً عن تصميم سهل التصليح.
وحصد الجهاز جائزة الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES" لعام 2025 الذي أقيم مؤخراً في لاس فيغاس.
وتم تزويد الجهاز بمعالجات بمعالجات إنتل Core Ultra 200H ومعالجات الرسوميات إنتل Arc المدمجة، والتي تم تصميمها لتسريع أداء الذكاء الاصطناعي وتعزيز الكفاءة. (الامارات 24)