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تكنولوجيا وعلوم

زوكربيرغ يتنبأ بنهاية الهواتف الذكية قريباً

Lebanon 24
16-01-2025 | 10:51
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أثار مارك زوكربيرغ رئيس مجلس إدارة شركة "ميتا" ورئيسها التنفيذي، مُحادثات بشأن ما اعتبره "رؤية جريئة" لمستقبل التكنولوجيا.

وقال زوكربيرغ إن حكم الهواتف الذكية قد ينتهي قريباً، مع استعداد النظارات الذكية لتحل محلها، بما تحمله من إمكانات تكنولوجية كبرى.
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بإمكان هذا التصريح أن يهز صناعة الهواتف الذكية، بعد 30 عاماً من هيمنتها على حياتنا، وفق ما نشره موقع "eXHiBiT".
باتت شركات التكنولوجيا الكبرى تتفق على فكرة مفادها أن الهواتف الذكية ربما بلغت ذروة ابتكارها، وأصبحت النظارات الذكية بمثابة الخطوة التالية، لقدرتها على تقديم تجربة حوسبة أكثر تطوراً وتكاملاً اجتماعياً، وبدون استخدام اليدين.
 
يتوقع زوكربيرغ أن تتفوق النظارات الذكية على الهواتف، من حيث الشهرة والوظائف خلال عقد من الزمان، مع توقعات بانخفاض أعداد المستخدمين للهواتف الذكية بشكل كبير.
 
ويلفت زوكربيرغ إلى أن الهواتف الذكية ستظل ضرورية لمهام محددة، لكن التفاعلات اليومية ستتحول إلى النظارات التي توفر راحة أكبر، وهو ما عبر عنه بقوله: "ستأتي نقطة حيث سيكون هاتفك الذكي في جيبك أكثر من كونه خارجه". (امارات 24) 
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