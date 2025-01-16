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تكنولوجيا وعلوم

تحذير من "FBI" لمستخدمي الهواتف.. تجنبوا هذه التطبيقات!

Lebanon 24
16-01-2025 | 11:29
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أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) تحذيراً لمستخدمي أجهزة أبل وغوغل ومايكروسوفت، موصياً بعدم تثبيت تطبيقات معينة قد تشكل تهديدات أمنية.

وبحسب ما أفاد موقع "فوربس"، فإن هذه التطبيقات قد تعرض البيانات الشخصية للخطر، ما يؤدي إلى عمليات احتيال وسرقة الهوية.

ولم يكشف "FBI" أسماء تطبيقات معينة يجب تجنبها، لكنه نصح المستخدمين بتوخي الحذر عند تنزيل وتثبيت أي برنامج جديد، خاصة تلك القادمة من مصادر غير موثوقة.
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وأطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على هذا التهديد اسم "المخترق الشبح"، وقال إن التهديد "ينمو بسرعة" وإن "المحتالين لا يميزون بين الأشخاص، ويريدون المال من أي شخص يمكنهم أخذه منه".

وأضاف: "ينتحل المحتالون صفة ممثلي البنوك لإقناع الضحايا بأن متسللين تسللوا إلى حساباتهم المالية. ويتم حث الضحايا على نقل أموالهم بسرعة لحماية أصولهم. في الواقع، لم يكن هناك أي متسلل، والأموال التي تم تحويلها أصبحت الآن تحت سيطرة المحتال بالكامل".

ولتجنب هذه التهديدات، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

تنزيل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية: تأكد من الحصول على التطبيقات حصريا من المتاجر الرسمية مثل متجر Apple App Store أو Google Play Store أو Microsoft Store.

مراجعة أذونات التطبيقات: قبل التثبيت، تحقق من الأذونات التي يطلبها التطبيق. كن حذرا إذا طلب التطبيق الوصول إلى بيانات أو ميزات غير مرتبطة بوظيفته الأساسية.

قراءة تقييمات ومراجعات المستخدمين: اطلع على آراء المستخدمين الآخرين لتقييم موثوقية وسلامة التطبيق.

تحديث جهازك بانتظام: قم بتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بانتظام لحماية جهازك من الثغرات الأمنية المعروفة.

استخدام برامج الأمان: فكّر في تثبيت برامج أمان موثوقة لاكتشاف ومنع التهديدات المحتملة. (سكاي نيوز) 
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