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تكنولوجيا وعلوم

سيطرح بسعر منافس.. Xiaomi تطلق هاتف أندرويد مجهز بأفضل المواصفات

Lebanon 24
17-01-2025 | 08:00
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بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس.
 
وحصل هاتف Redmi Turbo 4 Pro الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (1220/2712) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 3200 شمعة/م تقريبا، وتدعم هذه الشاشة تقنيات HDR Vivid لتقديم عرض مميز للصور والفيديوهات.
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يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8s Elite المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 825، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر وصول عشوائي 256/512 غيغابايت.
 
وكاميرته الأساسية جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، لها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 20 ميغابيكسل.

دعمت Xiaomi هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّزته ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 90 واط. (روسيا اليوم) 
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