5 ابتكارات تستشرف مستقبل السيارات في 2025

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سلط معرض CES 2025 للإلكترونيات، الذي احتضنته لا فيغاس مؤخراً، الضوء على 5 ابتكارات تستشرف مستقبل عالم السيارات.توجهت اهتمامات العملاء نحو الشاشات والبطاريات وكفاءة الحوسبة لأنظمة الملتيميديا بدلاً من محركات السيارات وديناميكيات القيادة.وفيما يلي نظرة سريعة على هذه الابتكارات:في ظل انتشار أنظمة القيادة الآلية فإنه لم تعد هناك حاجة لشركات السيارات لإنتاج سيارة جديدة، وقد سعت شركة سوني اليابانية لإثبات هذه الفكرة خلال مشاركتها في معرض CED، وذلك من خلال الكشف عن سيارتها Afeela 1، والتي من المتوقع إطلاقها في الأسواق الأمريكية منتصف العام المقبل، على أن يتم طرحها في الأسواق العالمية الأخرى في وقت لاحق.وقد انصب اهتمام شركة سوني على جوانب الترفيه المبتكر في المقام الأول، ولذلك قامت بتركيب العديد من الشاشات في مقصورة القيادة بأكملها وأمام المقعد الخلفي.وتمتاز هذه الشاشات بأنها أفضل وأكبر من الموديلات المنافسة وتعرض المزيد من المحتويات، كما تسعى الشركة اليابانية لوضع معايير جديدة فيما يتعلق بالقيادة الآلية بفضل الاعتماد على الكاميرات والمستشعرات المركبة على سقف السيارة.وعلى الرغم من هذه الأفكار الطموحة، إلا أنه لا يمكن تحقيقها بدون خبرة في مجال تصنيع السيارات، ولذلك تعاونت شركة سوني مع شركة هوندا لإمدادها بمحركين بقوة 353 كيلووات/480 حصان وبطارية بسعة 90 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 500 كلم.تسعى شركة هوندا اليابانية من خلال سيارتها الكهربائية 0 Series لإثبات أنها قادرة على شق طريقها نحول المستقبل، حتى بدون دعم الشركاء. ومن المتوقع أن تمثل هذه السيارة بداية جديدة في قطاع السيارات الكهربائية وأن يتم إطلاق نصف دستة من الموديلات قبل نهاية العقد الحالي.وتستهل الشركة اليابانية باقة هذه الموديلات من خلال طرح موديل الصالون وسيارة من فئة الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، والتي ظهرت كنماذج تصميمية اختبارية خلال العام الماضي، وظهرت الآن في مرحلة ما قبل الطرح القياسي في الأسواق. وقد تم تصميم هذه السيارة بطريقة ثورية إلى حد ما، وأعلنت هوندا أنه من المقرر دخولها مرحلة الإنتاج القياسي بدون تعديلات كبيرة.وتأتي كل سيارة منها بطول 5 أمتار تقريباً، وتعتمد على منصة جديدة. وتهدف الشركة اليابانية إلى قيادة السيارة بشكل آلي لمسافات أطول من الموديلات المنافسة، وتمتاز بتصميم غير معتاد يستشرف المستقبل في كل زاوية فيها. وتخطط هوندا لإطلاق السيارة الجديدة في الأسواق بدءاً من صيف 2026.ونظراً لأن السيارة الطائرة لم تحقق النجاح المطلوب حتى الآن، فقد اتخذت شركة إكس بينغ الصينية خطوة بينية، لتحقيق هدفها نحو التحليق في الهواء، وأعلنت عن طرح السيارة Aeroht المقرر إنتاجها بشكل قياسي خلال العام المقبل.وتقوم هذه السيارة بنقل طائرة درون مزودة بمقعدين، ويتم تفريغها تلقائياً في غضون دقيقتين بضغط زر، وبعد ذلك يمكنها أن تحلق في الهواء لعشرات الكيلومترات، وتعتمد على مراوح يتم تشغيلها بالطاقة الكهربائية، ويتم إعادة شحن البطارية على الأرض أثناء القيادة.وتعتمد هذه السيارة على محرك هجين يعمل بالبنزين ومحرك كهربائي وبطارية عازلة، ويصل مدي السير إلى 1000 كلم.تسعى شركة زيكر الصينية من خلال سيارتها Mix إلى إثبات أنه يمكن بناء سيارة كهربائية بمنصة تحميل مسطحة بشكل مبتكر إلى حد ما على العكس من سيارة فولكس فاجن ID.Buzz.وتشتمل السيارة على بطاريات تكفي لمدى سير يصل إلى 500 و700 كلم. وتأتي السيارة الفان بطول 4.70 متر وتجمع بين باب قابل للطي للسائق وأبواب انزلاقية للراكب الأمامي والركاب على المقاعد الخلفية، ولا تشتمل على أعمدة في هيكل السيارة لتسهيل ركوب السيارة، علاوة على أن جميع المقاعد قابلة للتدوير والتحريك بحيث يمكن للركاب الجلوس في مواجهة بعضهم البعض.وأعلنت شركة زيكر خلال مشاركتها في معرض CES عن طرح نسخة مجهزة خصيصاً، لكي يتم استعمالها كسيارة أجرة آلية القيادة لشركة Waymo التابعة لشركة غوغل الأمريكية.تحتاج شركة بي إم دبليو الألمانية إلى ما يقرب من عام لكي تتمكن من كشف النقاب عن "الفئة الجديدة"، ثم طرحها في الأسواق بعد ذلك بفترة وجيزة. وقد استغلت الشركة الألمانية فرصة انعقاد معرض CES وقدمت معاينة أولية لما يعتبره رئيس التطوير "فرانك فيبر" الموديل الأكثر أهمية في تاريخ الشركة الحديث.وتجمع سيارة بي إم دبليو الجديدة بين أجهزة التلفاز الفائقة والألعاب الرقمية من جيل الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أنظمة الاستعمال والبيان، التي سيتم استخدامها في سيارات الفئة الجديدة، والاعتماد عليها في جميع موديلات بي إم دبليو.ويعتمد هذا النظام على إسقاط بانورامي يحول الجزء السفلي من الزجاج الأمامي إلى شاشة على كامل العرض، وبفضل توافر أزرار القائمة الجديدة الموجودة على المقود وشاشة Head up الموسعة والشاشة المحاذية أفقيا أمام الكونسول الأوسط فإن السائق لا يضطر لرفع يديه عن المقود كثيرا وتظل عيونه منصبة على متابعة حالة الطريق من حوله.