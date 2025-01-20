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تكنولوجيا وعلوم
"إكس" و "بلوسكاي" تطلقان مزايا جديدة لتعزيز تجربة الفيديو العمودي
Lebanon 24
20-01-2025
|
16:00
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أعلنت منصتا التواصل الاجتماعي الأميركيتان إكس وبلوسكاي إطلاق مزايا جديدة تهدف إلى تسهيل تصفح مقاطع الفيديو العمودية ومشاهدتها عبر تطبيقاتهما.
وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل منصة تيك توك في الولايات المتحدة، إذ عادت إلى العمل بعد توقف قصير. ومع ذلك، استغلت المنصتان الفرصة لتعزيز حضورهما في مجال الفيديو العمودي، الذي يشهد إقبالًا متزايدًا.
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وأطلقت منصة إكس ميزة جديدة لمستخدميها في الولايات المتحدة تشكّلت في "تبويب الفيديو" الذي يظهر كزر دائري في شريط التنقل السفلي للتطبيق. وأوضحت المنصة أن هذه الميزة تتيح للمستخدمين استكشاف موجز مخصص لمقاطع الفيديو المقترحة، التي تعكس الطبيعة الآنية للمنصة عبر مجالات متعددة مثل الرياضة والترفيه والأخبار.
ومن جهة أخرى، أطلقت منصة بلوسكاي الناشئة موجزات مخصصة للفيديو تتيح للمستخدمين تصفح مقاطع الفيديو عبر التمرير لأعلى أو لأسفل، مع إمكانية إنشاء موجزات مستهدفة تعرض محتوى الفيديو فقط من وسوم محددة.
وصرّحت المنصة في منشور رسمي: "يمكنك تثبيت هذه الموجزات أو تركها غير مثبتة. إن منصة بلوسكاي صُممت لتكون قابلة للتخصيص وفق رغبة المستخدمين". وأضافت أن تبويب الفيديو الجديد يظهر تحت علامة التبويب الخاصة بالبحث، ويعرض خطًا زمنيًا لمقاطع الفيديو الأكثر رواجًا في المنصة. (ait)
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