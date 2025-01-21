"مايكروسوفت" تفرض ترقيات إجبارية على 850 مليون مستخدم

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تسعى مايكروسوفت لتنزيل أكبر عدد ممكن من التحديثات والإصلاحات على نظام "ويندوز 10" قبل انتهاء دعمه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، الأمر الذي قد يؤثر على مئات ملايين المستخدمين.وفرضت مايكروسوفت ترقيات على الملايين من مالكي أجهزة الكمبيوتر الشخصية، التي تعمل بنظام ويندوز، وهو ما من شأنه أن يدق ناقوس الخطر لحوالي 850 مليون مستخدم قد يحتاجون الآن إلى ترقية أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم دون وجود أي خيار بديل.ومن المحتمل ألا يتمكن حوالي 400 مليون شخص من الانتقال إلى "ويندوز 11" نظرًا لعمر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، والتي لا تحتوي على المواصفات الأساسية اللازمة للانتقال إلى "ويندوز 11".وبينما يقترب موعد نهاية دعم "ويندوز 10" بسرعة، لم تظهر الشركة أي علامات للتخفيف من العواقب القادمة.وأكدت "مايكروسوفت" أنه بدءًا من الشهر المقبل، ستبدأ في تثبيت "Outlook" الجديد بالقوة على جميع أجهزة "ويندوز 10"، بالإضافة إلى الطرح القسري لنظام التشغيل "ويندوز 11" على الأنظمة المؤهلة، حتى لو لم يرغب أصحابها بذلك.ويأتي هذا في أعقاب تحذير الشركة العام الماضي عندما نشرت تصحيح رقم "KB5001716" على أجهزة الكمبيوتر، التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز 10".وقالت إنه عند تثبيت هذا التحديث، سيحاول "ويندوز" تنزيل وتثبيت تحديثات الميزات على جهازك إذا كان يقترب أو وصل إلى نهاية الدعم لإصدار "ويندوز" المثبت عليه، وهذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على أمان أجهزة مئات الملايين من مستخدمي "ويندوز 10" الحاليين.ترقيات مدفوعةوحذرت "مايكروسوفت" من أن نظام "ويندوز" سيعرض بشكل دوري إشعارًا يخبرك بالمشكلات، التي قد تمنع "Windows Update" من تحديث جهازك وحمايته من التهديدات بعد شهر تشرين الأول المُقبل.وقد ترى أيضًا إشعارًا يخبرك بأن جهازك يعمل حاليًا بإصدار من "ويندوز" وصل إلى نهاية دورة حياة الدعم الخاصة به.وأكدت الشركة أن تطبيقات "Microsoft 365" ستتوقف عن الدعم اعتبارًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل أيضًا، وتؤثر هذه المشكلة على مالكي أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام "ويندوز 10"، البالغ عددهم حوالي 850 مليون شخص، مع العلم أن الشركة تتيح ميزة تمديد الدعم لمدة 12 شهرًا بقيمة 30 دولارًا.