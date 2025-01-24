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تكنولوجيا وعلوم
تؤثر على الاتصالات والملاحة والطيور... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض اليوم
Lebanon 24
24-01-2025
|
09:01
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أفاد معهد أبحاث الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية بأن الأرض ستتعرض لعاصفة مغناطيسية اليوم الجمعة.
وورد في تقرير صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد: "حدث توهج شمسي مؤخرا، ونجم عن هذا التوهج سحابة من البلازما، ونظرا لأن سرعة السحابة منخفضة نسبيا (حوالي 500 كلم في الثانية) فإن السحابة ستنتقل لتؤثر على الأرض مسببة عاصفة مغناطيسية.. مبدئيا من المتوقع أن تتأثر الأرض بعاصفة مغناطيسية يوم الجمعة في النصف الثاني من النهار بتوقيت موسكو".
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ولفت الخبراء في المعهد إلى أن العاصفة المغناطيسية التي ستضرب الأرض ستكون من فئة G2 على الأغلب، وأن العواصف المغناطيسية تقسم من حسب شدتها إلى خمس فئات: G1، G2، G3، G4، G5.
وكان معهد الجيوفيزياء التطبيقية في موسكو قد أعلن أن توهجا من فئة M3.3 حدث على الشمس يوم الاثنين في تمام الساعة 13:39 بتوقيت موسكو، واستمر لمدة 48 دقيقة.
وينجم عن هذه التوهجات الشمسية عادة عواصف مغناطيسية تؤثر على كوكبنا، وتتسبب بخلل في أنظمة الطاقة وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما يمكن للعواصف المغناطيسية القوية أن تؤثر على عمل منظومات الاتصالات ومنظومات الملاحة.
يوجد حول الكرة الأرضية غلاف غير مرئي -الغلاف المغناطيسي، الذي يحمي الأرض من الإشعاع الشمسي. كما تعصف بالأرض الرياح الشمسية- جسيمات متأينة تنطلق باستمرار من الشمس بسرعة 400 كلم في الثانية. وعادة، تكون قوة ضغط الرياح الشمسية وضغط الغلاف المغناطيسي للأرض متساويين.
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