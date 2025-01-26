ميزة من يوتيوب.. ما هي؟

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تواصل يوتيوب تقديم ميزات تجريبية جديدة لمشتركي خدمة بريميوم، ما يجعل تجربتهم أكثر تميزا، أحد أبرز التحسينات هو تحسين جودة الصوت في مقاطع الفيديو الموسيقية، حيث أصبحت تبث بجودة 256 كيلوبت في الثانية، مما يوفر صوتا أغنى وأكثر وضوحًا.أما بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون إضاعة الوقت، فقد أصبحت ميزة "القفز للأمام" متاحة الآن على متصفحات الويب بعد أن كانت مقتصرة على الهواتف المحمولة فقط، حيث تتيح للمستخدمين تخطي الأجزاء غير المهمة من الفيديو والانتقال مباشرة إلى الأجزاء المثيرة أو المهمة.ومع ذلك، يجب على المستخدمين الاشتراك في هذه الميزات التجريبية قبل استخدامها، فهي ليست مفعلة بشكل افتراضي.لمستخدمي iOS، هناك أيضا بعض التحسينات، حيث أصبح من الممكن مشاهدة مقاطع "يوتيوب شورتس" في وضع الصورة داخل الصورة، مما يتيح لك متابعة المقاطع القصيرة أثناء تصفح التطبيقات الأخرى.بالإضافة إلى ذلك، تتم الآن تحميل المقاطع القصيرة الموصى بها تلقائيًا للمشاهدة دون اتصال، وهي ميزة مثالية للرحلات الطويلة أو السفر بالطائرة، وإذا كنت من محبي مشاهدة الفيديوهات بسرعة، يمكنك الآن مشاهدة الفيديوهات بسرعة تصل إلى أربعة أضعاف السرعة العادية، وهي ميزة رائعة للمقاطع التعليمية الطويلة.لكن يوتيوب لا يقتصر على تحسين تجربة المشتركين في بريميوم فقط، حيث أصبح مستخدمو أندرويد في المملكة المتحدة وأيرلندا قادرين على استخدام ميزة "اسأل عن الموسيقى" في يوتيوب ميوزيك، التي تتيح لك إنشاء محطة راديو مخصصة بناءً على مزاجك أو نشاطك، كأنك تمتلك دي جي شخصي.أما بالنسبة للمشتركين في بريميوم في الولايات المتحدة، فهناك أداة ذكاء اصطناعي محادثة جديدة قادمة على iOS، يمكنها التفاعل معك حول الفيديو الذي تشاهده واقتراح محتوى ذي صلة، مما يسهل عليك اكتشاف أشياء جديدة قد تعجبك.ولأولئك الذين يبحثون عن صفقة أفضل، قدمت يوتيوب عرضا جديدا في الولايات المتحدة يتيح لك الاشتراك في يوتيوب بريميوم مع اشتراك جوجل وان بريميوم أو أعلى، هذا العرض يقدم لك يوتيوب بدون إعلانات، و2 تيرابايت من التخزين السحابي، والمزيد، كل ذلك بسعر مخفض. (اليوم السابع)