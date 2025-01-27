هل يتمّ إطلاق Playstation 6 في 2027؟

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كشف تسريب جديد عن استعداد شركة سوني، لإطلاق الجيل الجديد من منصتها الرائدة للألعاب Playstation 6 بحلول عام 2027.وذكر موقع KeplerL2 أن تصميم شريحة PlayStation 6 قد اقترب من الاكتمال، إذ يُتوقع أن تبدأ مراحل الإنتاج التجريبي الأولى لهذه الشريحة في وقت لاحق من هذا العام.ومن المحتمل أن تمر الشريحة بعدة مراحل تطوير قبل الوصول إلى التصميم النهائي، ودخول مرحلة الإنتاج الكامل.واستناداً إلى توقيتات الإصدارات السابقة لأجهزة PlayStation، فإن "بلايستيشن 3" قد أُطلق في 2006، و PS4 في 2013، و PS5 في 2020، يُتوقع أن يصدر PlayStation 6 في عام 2027، نظراً لأن الفجوة الزمنية المعتادة بين أجيال الأجهزة هي حوالي سبع سنوات.كشفت شركة "سوني" تفاصيل سيارتها الذكية AFEELA، والتي تعتبر أول سيارة للشركة اليابانية العملاقة، والمتوقع وصولها للأسواق بحلول 2026.تعمل سوني حالياً على تصميم الشريحة الجديدة بالتعاون مع AMD، إذ يٌعتقد أن الشريحة ستعتمد على معمارية Zen 6، التي سيتم طرحها لأول مرة في 2026 لسوق الحواسيب، وكما ستستخدم عمليات التصنيع المتطورة تقنيات التصنيع النانوية للرقائق 3 نانومتر، و 2 نانومتر من شركة TSMC التايوانية.أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات (GPU)، فمن المتوقع أنها ستعتمد على نسخة مبكرة من تقنية gfx13، التي كانت جزءاً من تقنية RDNA 5 من شركة AMD قبل أن يتم إلغاؤها لصالح تقنية UDNA الموحدة، التي تلبي احتياجات الألعاب ومراكز البيانات.يبدو أن PlayStation 6 سيشهد تحسينات كبيرة مقارنةً بجهاز PS5، ورغم نجاحه إلا أنه واجه تحديات كبيرة في السنوات الأولى بسبب نقص التوريد، بالإضافة إلى قلة إصدارات الألعاب الكبرى التي حدت من انتشاره الواسع.ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن PS6 سيكون بمثابة قفزة نوعية في عالم الألعاب، خاصةً إذا استمرت سوني في التعاون مع AMD لتقديم تجربة متطورة.