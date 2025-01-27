Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل يتمّ إطلاق Playstation 6 في 2027؟

Lebanon 24
27-01-2025 | 07:12
A-
A+
Doc-P-1312009-638735840616764026.jpeg
Doc-P-1312009-638735840616764026.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تسريب جديد عن استعداد شركة سوني، لإطلاق الجيل الجديد من منصتها الرائدة للألعاب Playstation 6 بحلول عام 2027.

وذكر موقع KeplerL2 أن تصميم شريحة PlayStation 6 قد اقترب من الاكتمال، إذ يُتوقع أن تبدأ مراحل الإنتاج التجريبي الأولى لهذه الشريحة في وقت لاحق من هذا العام.  
Advertisement

ومن المحتمل أن تمر الشريحة بعدة مراحل تطوير قبل الوصول إلى التصميم النهائي، ودخول مرحلة الإنتاج الكامل.  

واستناداً إلى توقيتات الإصدارات السابقة لأجهزة PlayStation، فإن "بلايستيشن 3" قد أُطلق في 2006، و PS4 في 2013، و PS5 في 2020، يُتوقع أن يصدر PlayStation 6 في عام 2027، نظراً لأن الفجوة الزمنية المعتادة بين أجيال الأجهزة هي حوالي سبع سنوات.

كشفت شركة "سوني" تفاصيل سيارتها الذكية AFEELA، والتي تعتبر أول سيارة للشركة اليابانية العملاقة، والمتوقع وصولها للأسواق بحلول 2026.

تعمل سوني حالياً على تصميم الشريحة الجديدة بالتعاون مع AMD، إذ يٌعتقد أن الشريحة ستعتمد على معمارية Zen 6، التي سيتم طرحها لأول مرة في 2026 لسوق الحواسيب، وكما ستستخدم عمليات التصنيع المتطورة تقنيات التصنيع النانوية للرقائق 3 نانومتر، و 2 نانومتر من شركة TSMC التايوانية.

أما بالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات (GPU)، فمن المتوقع أنها ستعتمد على نسخة مبكرة من تقنية gfx13، التي كانت جزءاً من تقنية RDNA 5 من شركة AMD قبل أن يتم إلغاؤها لصالح تقنية UDNA الموحدة، التي تلبي احتياجات الألعاب ومراكز البيانات.

يبدو أن PlayStation 6 سيشهد تحسينات كبيرة مقارنةً بجهاز PS5، ورغم نجاحه إلا أنه واجه تحديات كبيرة في السنوات الأولى بسبب نقص التوريد، بالإضافة إلى قلة إصدارات الألعاب الكبرى التي حدت من انتشاره الواسع.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن PS6 سيكون بمثابة قفزة نوعية في عالم الألعاب، خاصةً إذا استمرت سوني في التعاون مع AMD لتقديم تجربة متطورة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:20 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:30 | 2025-01-27
04:17 | 2025-01-27
02:29 | 2025-01-27
00:15 | 2025-01-27
23:00 | 2025-01-26
12:34 | 2025-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24