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تكنولوجيا وعلوم

سام ألتمان: نموذج "آر1" لشركة "ديب سيك" مذهل

Lebanon 24
28-01-2025 | 10:03
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وصف سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه.آي" نموذج "آر1" لشركة "ديب سيك" الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بأنه "مذهل"، لكنه أكد اعتقاد شركته بأن القدرة الحاسوبية الأكبر هي مفتاح نجاحها.
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وحظيت "ديب سيك"، وهي نموذج صيني منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي، باهتمام عالمي الشهر الماضي عندما ذكرت في ورقة بحثية أن تطوير نموذجها "ديب سيك-في3" تطلب قدرة حاسوبية بأقل من ستة ملايين دولار باستخدام شرائح "إنفيديا إتش800".

وقالت الشركة الصينية في حسابها الرسمي على تطبيق "وي تشات" إن نموذج "ديب سيك-آر1"، الذي أطلقته الأسبوع الماضي، أرخص بنحو 20 إلى 50 مرة من نموذج أو1 لشركة أوبن إيه.آي، وذلك بناء على المهمة التي سيقوم بها. (سكاي نيوز)
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