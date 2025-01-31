17
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
جديد تسلا.. سيارات بأسعار رخيصة!
Lebanon 24
31-01-2025
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة تسلا في تقرير أرباح الربع الرابع لعام 2024 عن استمرار خططها لتقديم نماذج كهربائية أرخص بأسعار معقولة في النصف الأول من عام 2025.
ووفقًا للوثائق الصادرة، ستُبنى هذه السيارات على خطوط الإنتاج الحالية للشركة، باستخدام مزيج من التقنيات الحالية والجيل القادم من منصاتها.
Advertisement
هذا الإعلان ليس جديدًا، إذ استخدمت تسلا نفس اللغة تقريبًا في تقرير أرباح الربع الثاني لعام 2024، دون الكشف عن تفاصيل محددة حول الطراز الجديد أو موعد الكشف عنه رسميًا.
وعلى الرغم من قلة التفاصيل، أشارت تسلا إلى أن بعض تقنيات Cybertruck ستجد طريقها إلى سياراتها المستقبلية، مثل:
-التوجيه بالأسلاك
-هندسة 800 فولت
-التوجيه بالعجلات الخلفية
-تقنيات إنتاج متقدمة (Gigacasting)
لكن من غير المتوقع أن تتضمن السيارات الاقتصادية كل الميزات المتطورة، مثل نظام التعليق الهوائي، حيث تسعى تسلا إلى تحقيق توازن بين السعر والإنتاجية، بهدف زيادة المبيعات بنسبة 60%. (صدى البلد)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد ميلاده الـ 63.. هكذا عايدت الملكة رانيا زوجها العاهل الأردني (صورة)
Lebanon 24
بعيد ميلاده الـ 63.. هكذا عايدت الملكة رانيا زوجها العاهل الأردني (صورة)
04:50 | 2025-01-30
30/01/2025 04:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت أمًا للمرة الأولى.. ممثلة شهيرة تضع مولودتها "صوفيا" (صورة)
Lebanon 24
أصبحت أمًا للمرة الأولى.. ممثلة شهيرة تضع مولودتها "صوفيا" (صورة)
09:53 | 2025-01-30
30/01/2025 09:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ يضرب لبنان غداً.. أمطار وثلوج والأب خنيصر: "ان شاء الله شباط يكون مولع الدني"
Lebanon 24
منخفض جويّ يضرب لبنان غداً.. أمطار وثلوج والأب خنيصر: "ان شاء الله شباط يكون مولع الدني"
07:30 | 2025-01-30
30/01/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر من مصرف لبنان.. لا دفعات إضافية لهؤلاء!
Lebanon 24
خبر من مصرف لبنان.. لا دفعات إضافية لهؤلاء!
14:51 | 2025-01-30
30/01/2025 02:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
في إقليم الخروب... وفاة عائلة بأكملها
Lebanon 24
في إقليم الخروب... وفاة عائلة بأكملها
05:17 | 2025-01-30
30/01/2025 05:17:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
01:32 | 2025-01-31
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
00:41 | 2025-01-31
إنجاز علمي في الصين: تطوير فأر بوالدين بيولوجيين دون أم
23:26 | 2025-01-30
اكتشاف غير عادي.. علماء يعثرون على قيء متحجر من عصر الديناصورات
23:00 | 2025-01-30
بتصميم أسطوري من الذهب..كافيار تطلق هواتف Galaxy S25 Ultra وهذه الأسعار
16:17 | 2025-01-30
دولة أوروبيّة تحظر نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "DeepSeek"
13:54 | 2025-01-30
رغم اتهامات السرقة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.. "مايكروسوفت" تضم نموذج "DeepSeek"
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
31/01/2025 10:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
31/01/2025 10:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
31/01/2025 10:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24