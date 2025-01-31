جديد تسلا.. سيارات بأسعار رخيصة!

Advertisement

كشفت شركة تسلا في تقرير أرباح الربع الرابع لعام 2024 عن استمرار خططها لتقديم نماذج كهربائية أرخص بأسعار معقولة في النصف الأول من عام 2025.ووفقًا للوثائق الصادرة، ستُبنى هذه السيارات على خطوط الإنتاج الحالية للشركة، باستخدام مزيج من التقنيات الحالية والجيل القادم من منصاتها.هذا الإعلان ليس جديدًا، إذ استخدمت تسلا نفس اللغة تقريبًا في تقرير أرباح الربع الثاني لعام 2024، دون الكشف عن تفاصيل محددة حول الطراز الجديد أو موعد الكشف عنه رسميًا.وعلى الرغم من قلة التفاصيل، أشارت تسلا إلى أن بعض تقنيات Cybertruck ستجد طريقها إلى سياراتها المستقبلية، مثل:-التوجيه بالأسلاك-هندسة 800 فولت-التوجيه بالعجلات الخلفية-تقنيات إنتاج متقدمة (Gigacasting)لكن من غير المتوقع أن تتضمن السيارات الاقتصادية كل الميزات المتطورة، مثل نظام التعليق الهوائي، حيث تسعى تسلا إلى تحقيق توازن بين السعر والإنتاجية، بهدف زيادة المبيعات بنسبة 60%. (صدى البلد)