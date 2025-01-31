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تكنولوجيا وعلوم
"ثردز" تطرح تبويبًا مخصصًا للوسائط وميزة الإشارة في الصور
Lebanon 24
31-01-2025
|
09:15
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بدأت منصة ثردز التابعة لشركة ميتا طرح مزايا جديدة مستوحاة من إنستاغرام، إذ كشف رئيس المنصة آدم موسيري عن إضافة تبويب مخصص للوسائط يعرض منشورات المستخدمين التي تحتوي على الصور ومقاطع الفيديو، بالإضافة إلى ميزة الإشارة في الصور.
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وأوضح موسيري أن تبويب الوسائط كان من أكثر الطلبات شيوعًا لدى مجتمع المستخدمين، إذ توفر منصتا إكس وبلوسكاي أقسامًا مماثلة ضمن ملفات المستخدمين، مع إتاحة تبويب خاص بالفيديو في بلوسكاي حديثًا.
وأما ميزة الإشارة في الصور، فهي تتيح للمستخدمين البحث عن أسماء الحسابات الأخرى عند نشر صورة، وإضافتها كإشارات مدمجة فيها، لتكون مرئية للجميع.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن موسيري أن أداة التعديل البصري (Markup) التي أعلنتها المنصة الأسبوع الماضي أصبحت متاحة لكافة مستخدمي التطبيق عالميًا، مما يسمح لهم بالرسم أو الكتابة فوق منشورات الآخرين عند إعادة نشرها.
وتشهد ميتا تسارعًا ملحوظًا في تحديثات ثردز خاصةً مع اشتداد المنافسة مع منصة بلوسكاي اللامركزية، إذ استوحت المنصة عدة مزايا منها، فضًلا عن النسخ المتكرر لمزايا منصة إكس.
ويبدو أن هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها، إذ ارتفع عدد مستخدمي ثردز إلى 320 مليون مستخدم نشط شهريًا، منهم 100 مليون مستخدم نشط يوميًا، وفقًا لموسيري. كما بدأت ميتا حديثًا اختبار الإعلانات في المنصة، وهي خطوة أثارت استياء بعض المستخدمين، مع أنها كانت متوقعة.
وتعمل ميتا على تطوير عدد من المزايا الأخرى في المنصة، مثل جدولة المنشورات، وتخصيص الخلاصات، وتلخيص الموضوعات الرائجة استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي، وغيرها.
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