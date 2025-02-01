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تكنولوجيا وعلوم

بسبب "مخاوف".. هذا ما قررته شركة أميركيّة بشأن "الروبوتات البشرية الآمنة"

Lebanon 24
01-02-2025 | 23:00
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كشفت شركة Figure AI المتخصصة في الروبوتات عن خطتها لإنشاء مركز داخلي مخصص للسلامة البشرية، مع التركيز على الريادة في مجال الروبوتات البشرية الآمنة التي يتم التحكم فيها بواسطة الذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز الشفافية والتواصل.
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الشركة، التي مقرها في كاليفورنيا، أعلنت أنها ستشارك تحديثات منتظمة بشأن سلامة المنتج، بما في ذلك خطط الاختبار والنتائج، وتخطط لاختبار استقرار الروبوتات، وقدرتها على اكتشاف البشر والحيوانات الأليفة، إضافة إلى سلوك الذكاء الاصطناعي. كما دعت الشركة إلى تدقيق عام حول هذه الأمور، وفقاً لما ذكرته "إنترستنيغ إنجينيرينغ".
 
وتشدد الشركة على أهمية الثقة المكتسبة من خلال تنفيذ اختبارات صارمة، وضمان الامتثال التنظيمي، والحصول على شهادة من طرف ثالث قبل طرح الروبوتات في أماكن العمل والمنازل. كما تبرز الشركة أهمية رفع معايير السلامة في السباق لنشر الروبوتات البشرية في أماكن العمل، حيث تُغفل في بعض الأحيان قضايا السلامة.
 
ومع إطلاق شركات كبرى مثل أمازون ومرسيدس وبي إم دبليو لمصانع ومستودعات تجريبية، غالباً ما يطغى الحماس الصناعي على المناقشات المتعلقة بسلامة العمال. ومع ذلك، تظهر Figure AI أنها تدرك تماماً المخاوف العامة المتعلقة بهذا الموضوع.
 
 
وتحث الشركة جميع مطوري الروبوتات على أن يكونوا أكثر شفافية، وضمان أن الروبوتات المنتشرة في أماكن العمل والمنازل تتوافق مع معايير السلامة الصارمة.
 
 
 
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