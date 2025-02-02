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صحة

نظارات ذكية تساعد في علاج مشكلة بصرية شائعة

Lebanon 24
02-02-2025 | 08:00
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تقدم مجموعة جديدة من النظارات الذكية أملاً جديدًا للأشخاص الذين يعانون من الضمور البقعي. ويُزعم أن النظارات "تملأ" الجزء المفقود من رؤية مرتديها لمحيطهم، وفقًا لما نشره موقع New Atlas.
 
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يعد الضمور البقعي أحد الأسباب الرئيسية للعمى، حيث يؤثر على المنطقة المركزية من شبكية العين. وتُعرف هذه المنطقة بالبقعة الضبابية. في أحد الشكلين الرئيسيين من الضمور البقعي، تتلف الخلايا الحساسة للضوء في البقعة بسبب تراكم الحطام الخلوي حولها. في الشكل الآخر، تتسبب الأوعية الدموية غير الطبيعية التي تنمو خلف الشبكية في إتلاف البقعة عن طريق تسرب الدم إليها.

ومهما كان السبب، فإن الشخص إما يظل يعاني من بقعة ضبابية أو عمياء تمامًا في مركز رؤيته. تم تصميم نظارات SolidddVision الذكية، لمعالجة هذه المشكلة.
 
وتوجد كاميرتان أماميتان في مقدمة النظارة - كاميرا في أقصى اليسار وأخرى في أقصى اليمين - تلتقطان منظرًا مجسمًا لما هو أمام مرتدي النظارة. كما أن هناك كاميرتان متجهتان إلى الداخل تتبعان اتجاه نظرة المستخدم، بالإضافة إلى شاشتين متجهتين إلى الداخل، واحدة أمام كل عين. تتكون كل من هذه الشاشات من مجموعة من العدسات الصغيرة، لا تختلف عن عيون الحشرات المركبة.

يتم داخل كل مجموعة من العدسات، عرض نسخة صغيرة من صورة الكاميرا الأمامية على المنطقة الطرفية السليمة من شبكية العين، من زاوية مختلفة قليلاً. في عملية تُعرف باسم الرؤية المجسمة، تستوعب القشرة البصرية في الدماغ كل هذه الصور المتطابقة تقريبًا ولكن غير المتطابقة تمامًا من خلال "إنشاء صورة واحدة ثلاثية الأبعاد ذات مجال كامل ومركزة بشكل حاد". بعبارة أخرى، يدرك المستخدم صورة كاملة واحدة بدون نقطة عمياء في المنتصف.
 
وأوضح الباحثون أنه "عندما يحصل الدماغ على تغطية زائدة من نفس المعلومات البصرية الأساسية، فإنه يجمع المعلومات تلقائيًا. وإذا كانت بعض مناطق مجال الرؤية الإجمالي تفتقر إلى أي معلومات، فإن الدماغ يعوض تلك المعلومات المفقودة من وجهة نظر أخرى".

يقول العلماء مبتكرو النظارات الذكية إنه في الاختبارات السريرية التي أجريت على 30 شخصًا يعانون من الضمور البقعي، شهد جميع المشاركين زيادة في سرعة القراءة بنسبة 50% على الأقل عند استخدام النظارات. (العربية) 

صحة

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