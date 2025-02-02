لمحبي الألعاب الإلكترونية.. Lenovo تعلن عن حاسبها الجديد

أعلنت Lenovo عن حاسب Legion Tab الجديد الذي صممته ليقدم أداء مميزا لمحبي الألعاب الإلكترونية.



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زوّد الجهاز بشاشة LCD، مقاس 8.8 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.



يضمن الأداء المميز لهذا الجهاز معالج Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 4.0 بسعة 256 غيغابايت، يمكن توسيع سعتها عبر شرائح microSD. حصل الحاسب على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك، أبعاده (298.4/129/7.7) ملم، وزنه 350 غ.زوّد الجهاز بشاشة LCD، مقاس 8.8 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.يضمن الأداء المميز لهذا الجهاز معالج Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 4.0 بسعة 256 غيغابايت، يمكن توسيع سعتها عبر شرائح microSD.

وحصل الحاسب على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K، وزود بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.



ودعمته Lenovo بنظام تشغيل Android 14 قابل للتحديث، ومكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات للاتصال بشبكات Wi-Fi 7 802.11 ax، وتقنيات Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 6550 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط. (روسيا اليوم)