"آبل" تستعد لإطلاق تطبيق جديد لتنظيم الدعوات والاجتماعات

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تستعد شركة آبل لإطلاق تطبيق داخلي جديد لإدارة الدعوات والاجتماعات، ويحمل التطبيق الاسم الرمزي “Confetti”، ويعمل ضمن بيئة “آي كلاود” المخصصة لموظفيها، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ.وبحسب التقرير، فقد تبدأ الاختبارات الداخلية للتطبيق اعتبارًا من الأسبوع الأول من فبراير، بالتزامن مع إصدار تحديث iOS 18.3.وتضمنت النسخة التجريبية الثانية من تحديث iOS 18.3 إشارات إلى تطبيق داخلي غير مُعلن، ويهدف إلى تسهيل جدولة الاجتماعات والفعاليات داخل آبل، وتشير التسريبات إلى أن التطبيق كان يُعرف سابقًا باسم “Invites” قبل تغيير اسمه إلى “Confetti”.ويُعتقد أن تطبيق “Confetti” سيعتمد على iCloud لدعم جدولة الاجتماعات، وتنظيم الفعاليات بسهولة أكبر، كما قد يتيح إمكانية إرسال الدعوات بنحو أكثر كفاءة. وتشير التقارير إلى أنه قد يتكامل مع أداة “GroupKit” المُدمجة في iOS 18، مما يوفر مزايا إضافية للمستخدمين.وكان تطبيق “Invites” قد ظهر أول مرة في النسخ التجريبية لنظام iOS 18.2، لكنه لم يصل إلى الإصدار النهائي للنظام عند إطلاقه، وتوقعت مصادر تقنية أن يكون التطبيق امتدادًا للتحسينات التي أدخلتها آبل على تطبيق التقويم في عام 2024، التي شملت جدولة التذكيرات مباشرةً داخل التطبيق.ومن المحتمل أن يدعم التطبيق الجديد أدوات الذكاء الاصطناعي من آبل، إذ يمكن للمستخدمين إضافة وجوه تعبيرية مُخصصة Genmoji إلى الدعوات، مما يعزز تجربة التفاعل مع الأحداث والاجتماعات. ومع ذلك، ما زالت التفاصيل التقنية الدقيقة حول التطبيق غير واضحة.ومن المتوقع أن تواصل آبل اختبار التطبيق داخليًا لمدة طويلة قبل التفكير في إتاحته لعامة المستخدمين. وتُعرف الشركة باتباعها سياسة محددة تقوم على تجربة منتجاتها داخليًا لضمان جودتها قبل طرحها رسميًا.ولم تعلن آبل رسميًا تطبيق “Confetti” حتى الآن، لكن اقتراب اختباره داخل الشركة يشير إلى إمكانية تقديم مزايا جديدة في نظام iOS مستقبلًا قد تعزز تجربة تنظيم الاجتماعات وإدارة الدعوات الرقمية.