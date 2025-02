سامسونغ تُوقف التحديثات الشهرية لسلسلة غالاكسي S21.. والسبب؟

Advertisement

أعلنت سامسونغ أن سلسلة هواتف غالاكسي S21 لن تتلقى تحديثات أمنية شهرية بعد الآن، بل ستنتقل إلى التحديثات الفصلية، وهو ما كان متوقعًا نظرًا إلى الجدول الزمني المُعتاد لدعم الأجهزة من الشركة الكورية.وتتضمن الأجهزة المتأثرة بهذا التغيير الإصدار الأساسي من سلسلة غالاكسي S21 بالإضافة إلى إصدار بلس وإصدار ألترا.وكانت سامسونغ قد وعدت بتوفير أربع سنوات من التحديثات لهذه الهواتف، مما يعني أن تحديث One UI 7 المستند إلى أندرويد 15 سيكون آخر تحديث رئيسي تحصل عليه هذه السلسلة. ومع ذلك، يظل هاتف Galaxy S21 FE خارج هذا التغيير، نظرًا إلى أنه صدر في وقت لاحق، ويتبع جدول دعم مختلفًا.وتلقت هواتف غالاكسي S21 أول تحديث أمني شهري لعام 2025 في كانون الثاني الماضي، وقد تطلق سامسونغ تحديثًا أمنيًا شهريًا آخر قبل أن تعتمد جدول التحديثات الفصلية التي تصدر كل 3 أشهر.ومن المتوقع أن يصل تحديث One UI 7 إلى أجهزة غالاكسي S21 في وقتٍ لاحق هذا العام بعد عدد من الهواتف الرائدة الأخرى الحديثة نسبيًا.ويشكّل One UI 7 تحديثًا كبيرًا من ناحية التصميم والوظائف الجديدة، إذ يوفر تحسينات ملحوظة للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتف غالاكسي، وخاصةً الإصدارات الراقية.ومن الجدير بالذكر أن سامسونغ تشجّع عملاءها على الترقية إلى الإصدارات الأحدث مثل سلسلة هواتف غالاكسي S25 التي صدرت حديثًا، إذ تقدّم سامسونغ عروضًا لاستبدال أجهزة غالاكسي S21 مقابل هواتفها الجديدة.