إلى جانب "2.0 Flash-Lite" للتطبيقات الفعالة من حيث التكلفة و" Gemini 2.0 Flash Thinking"، ويمكن الوصول إلى جميع النماذج الآن من خلال تطبيق "Gemini" و"Google AI Studio".
ويتميز "Gemini 2.0 Pro Experimental"، وهو النموذج الأكثر كفاءة للشركة حتى الآن، بنافذة سياق ضخمة تضم 2 مليون رمز مميز، وهو ما يكفي لمعالجة ما يقرب من 1.5 مليون كلمة في وقت واحد.
ويمكن للنموذج التكامل مع بحث "غوغل" وتنفيذ التعليمات البرمجية مباشرة، مما يجعله منافسًا قويًا في مجال تطوير .
في حين يوفر نموذج "2.0Flash" القياسي، الذي أصبح متاحًا للجميع بعد إصدار محدود في شهر كانون الأول الماضي، أداءً محسنًا عبر معايير رئيسة، وسيشمل قريبًا إنشاء الصور وإمكانيات تحويل النص إلى كلام.
كما يحافظ النموذج على نافذة سياق تضم مليون رمز مميز، مما يجعله مناسبًا لمعالجة كميات كبيرة من المعلومات.
وقدمت "غوغل" أيضًا نموذج "2.0Flash-Lite"، وهو خيار جديد فعال من حيث التكلفة يطابق سرعة وسعر سابقه مع تقديم أداء متفوق.
ويعمل نموذج "Gemini 2.0 Flash Thinking" التجريبي مع تطبيقات مثل "YouTube" و"Maps" و"Search"، إذ وضع هذا النموذج معايير أداء جديدة بنتيجة 73.3٪ في امتحان الرياضيات الأمريكي و74.2٪ في امتحان العلوم.
كما يتضمن النموذج قدرات تنفيذ التعليمات البرمجية الأصلية ويتميز بموثوقية محسنة مع تقليل التناقضات بين عملية التفكير والإجابات النهائية.