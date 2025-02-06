طوّرت "غوغل" أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة قادرة على فهم المهام المعقدة وتحسين دقة الاستجابة، في مسعى منها للتفوق على منافسيها مثل "ChatGPT" و"DeepSeek".

وقد أطلقت "غوغل" أحدث إصداراتها من نماذج الذكاء الاصطناعي "Gemini 2.0"، التي تقدم تحسينات ملحوظة مثل نوافذ سياق أكبر، القدرة على تنفيذ التعليمات البرمجية، وكفاءة عالية من حيث التكلفة.

يتضمن الإصدار الجديد أربعة نماذج رئيسية، هي: "Gemini 2.0 Flash" للاستخدام العام، و"Gemini 2.0 Pro Experimental" المتخصص في الترميز المتقدم والمهام المعقدة.