سعره حوالي 500 دولار فقط.. أبل تطلق "آيفون SE" الأسبوع المقبل الشبيه بـ "آيفون 14"

من المنتظر أن تعلن شركة "أبل" عن هاتفها الجديد " آيفون SE" في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، وذلك قبل طرحه للبيع في وقت لاحق من شهر شباط، وفقًا لأحدث التقارير التي تفيد بأنه سيكون مزودا بكاميرا خلفية واحدة.

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ومن المتوقع أن يبدو "آيفون SE" القادم مثل "آيفون 14"، مما يعني أنه ستكون له شاشة أكبر، وسيتخلى عن "Touch ID" لصالح "Face ID"، ويأتي بشريحة "A18"، التي ستسمح له بتشغيل ميزات "Apple Intelligence" الخاصة بالشركة.



وبحسب التقارير، يبدو أن الهاتف الجديد سيكون أول هاتف من "أبل" مزود بمودم خلوي داخلي. ومن المتوقع أن يبدو "آيفون SE" القادم مثل "آيفون 14"، مما يعني أنه ستكون له شاشة أكبر، وسيتخلى عن "Touch ID" لصالح "Face ID"، ويأتي بشريحة "A18"، التي ستسمح له بتشغيل ميزات "Apple Intelligence" الخاصة بالشركة.وبحسب التقارير، يبدو أن الهاتف الجديد سيكون أول هاتف من "أبل" مزود بمودم خلوي داخلي.

ومن المقرر أن يحصل على منفذ "USB-C"، مما يعني نظريًا أن "أبل" يمكنها بيع "آيفون SE" مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي.



كما يتوافق هذا الوصف عمومًا مع الصور والفيديو الذي يُظهر هاتف "آيفون SE" القادم من المسرب "Majin Bu".

وبناءً على تلك التسريبات، سيحتوي الهاتف الجديد أيضًا على كاميرا خلفية واحدة.



ولفتت التقارير إلى أن الهاتف سيبلغ سعره حوالي 500 دولار. وهذا من شأنه أن يجعله أكثر تكلفة من "iPhone SE 2022"، الذي يبدأ سعره من 429 دولارًا.