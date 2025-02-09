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تكنولوجيا وعلوم

من أجل تصوير رائع.. مقبض كاميرا من "لايكا" لهواتف "آيفون"!

Lebanon 24
09-02-2025 | 02:00
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أعلنت شركة لايكا Leica المتخصصة في صناعة الكاميرات والعدسات ملحقًا جديدًا لهواتف آيفون يحمل اسم Leica Lux Grip، وهو مقبض كاميرا مصمم لجعل تجربة التصوير عبر تطبيق Leica Lux في هواتف آيفون أقرب إلى استخدام الكاميرات الاحترافية.
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ويتميز المقبض بتصميم مشابه لمقابض الكاميرات الاحترافية DSLR، مع أزرار وظيفية قابلة للتخصيص، وزر التقاط ثنائي المراحل للتحكم في التركيز والتقاط الصور، إضافة إلى قرص تحكم سريع لضبط الإعدادات بسهولة.
ويتوفر مقبض Lux Grip الآن بسعر قدره 330 دولارًا في متاجر لايكا، وبعض المتاجر المتخصصة، وتبيع الشركة أيضًا حقيبة جلدية فاخرة مخصصة للمقبض بسعر قدره 60 دولارًا.
 
ويتميز المقبض بهيكل مصنوع من الألمنيوم باللون الأسود، لكنه يفتقر إلى الشعار الأحمر الشهير للشركة، ويتصل بالهواتف عبر تقنية MagSafe، ويدعم التصوير بالوضعين الرأسي والأفقي، كما أنه متوافق مع هواتف آيفون 12 فما أحدث.
ويعمل المقبض بتقنية البلوتوث، لكنه مُصمم خصوصًا لتطبيق لايكا Leica Lux، الذي يحاكي عدسات الشركة، وتجربة التصوير عبر الكاميرات الاحترافية.
ومن الجدير بالذكر أن التطبيق مجاني، لكنه يتطلب اشتراكًا قدره 7 دولارات شهريًا أو 70 دولارًا سنويًا للاستفادة من كافة المزايا، ويحصل مشترو مقبض Lux Grip على اشتراك مجاني لمدة قدرها عام واحد.
ويضم المقبض بطارية سعتها 300 ميلي أمبير تكفي لالتقاط 1,000 صورة، ويمكن إعادة شحنها عبر منفذ USB-C خلال ساعتين، ولا يوفر المقبض إمكانية شحن الهاتف خلافًا لمنتجات أخرى شبيهة. (aitnews)
 
 
 
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