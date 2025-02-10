Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ما أهمية استخراج "الهيليوم 3" من القمر؟

Lebanon 24
10-02-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1318257-638747798615039660.jpg
Doc-P-1318257-638747798615039660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن نيقولاي كليموف مدير الشؤون العلمية والاستراتيجية في مركز البحوث بمعهد ترويتسكي للابتكار والدراسات النووية الحرارية، أن الهيليوم 3 يستخدم كوقود لمحركات الدفع.
 
ويقول موضحا: "يوجد مثل هذا المشروع لاستخراج الهيليوم 3 على القمر. ونحن بحاجة إلى الهيليوم 3 كوقود للمفاعلات النووية الحرارية المتقدمة. وهذه المشاريع، عندما ننتقل من المحركات الكيميائية إلى محركات البلازما، تصبح مثيرة للاهتمام تجاريا. كما ستحصل المهام المختلفة المتعلقة بالسياحة الفضائية على دفعة كبيرة عندما ننتقل من المحركات الكيميائية إلى محركات البلازما".
Advertisement

ووفقا له، يمكن باستخدام محركات البلازما مثلا تقليص مدة الرحلة إلى الكوكب الأحمر من سنة إلى 1-2 شهر فقط. وللعلم لقد تم صنع النموذج الأولي لهذا المحرك في مؤسسة"روساتوم". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:28 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-02-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:35 | 2025-02-10
03:00 | 2025-02-10
01:00 | 2025-02-10
23:00 | 2025-02-09
23:00 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24