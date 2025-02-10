15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ما أهمية استخراج "الهيليوم 3" من القمر؟
Lebanon 24
10-02-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نيقولاي كليموف مدير الشؤون العلمية والاستراتيجية في مركز البحوث بمعهد ترويتسكي للابتكار والدراسات النووية الحرارية، أن الهيليوم 3 يستخدم كوقود لمحركات الدفع.
ويقول موضحا: "يوجد مثل هذا المشروع لاستخراج الهيليوم 3 على القمر. ونحن بحاجة إلى الهيليوم 3 كوقود للمفاعلات النووية الحرارية المتقدمة. وهذه المشاريع، عندما ننتقل من المحركات الكيميائية إلى محركات البلازما، تصبح مثيرة للاهتمام تجاريا. كما ستحصل المهام المختلفة المتعلقة بالسياحة الفضائية على دفعة كبيرة عندما ننتقل من المحركات الكيميائية إلى محركات البلازما".
Advertisement
ووفقا له، يمكن باستخدام محركات البلازما مثلا تقليص مدة الرحلة إلى الكوكب الأحمر من سنة إلى 1-2 شهر فقط. وللعلم لقد تم صنع النموذج الأولي لهذا المحرك في مؤسسة"روساتوم". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
Lebanon 24
"ناعمة لكن جريئة"... نادين نجيم بإطلالة مُثيرة بفستان قصير برفقة صديقتها (فيديو)
08:28 | 2025-02-09
09/02/2025 08:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
Lebanon 24
بعد انتقاداته للادارة السورية الجديدة.. ممثل سوري شهير يُثير الجدل بمنشور جديد (صورة)
08:46 | 2025-02-09
09/02/2025 08:46:24
Lebanon 24
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
Lebanon 24
نفق لـ"حزب الله" في دولة عربية.. مفاجأة عن محتوياته!
12:00 | 2025-02-09
09/02/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
Lebanon 24
القصة الكاملة لـ"توتر الحدود" بين لبنان وسوريا.. تصعيد جديد!
13:00 | 2025-02-09
09/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا يؤثر أحمد الشرع على "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هكذا يؤثر أحمد الشرع على "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
14:00 | 2025-02-09
09/02/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:35 | 2025-02-10
في باريس... انطلاق قمة دولية للذكاء الاصطناعي اليوم
03:00 | 2025-02-10
عواقبه وخيمة.. علماء يحذرون من عودة ثقب في الشمس
01:00 | 2025-02-10
كاميرا فائقة السرعة تعالج الصور فور التقاطها
23:00 | 2025-02-09
كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنبيه "السائق النعسان"
23:00 | 2025-02-09
ليفربول يودع أول البطولات.. قرار إبعاد صلاح ينقلب على سلوت
16:00 | 2025-02-09
4 أفكار لهدايا تقنية
فيديو
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
10/02/2025 15:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
10/02/2025 15:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
Lebanon 24
بسبب جرأة أعمالها المخرجة الشهيرة أبعدت ابنتها عنها.. شاهدوا كيف بكت بحرقة (فيديو)
04:54 | 2025-02-07
10/02/2025 15:04:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24