ما أهمية استخراج "الهيليوم 3" من القمر؟

أعلن نيقولاي كليموف مدير الشؤون العلمية والاستراتيجية في مركز البحوث بمعهد ترويتسكي للابتكار والدراسات النووية الحرارية، أن الهيليوم 3 يستخدم كوقود لمحركات الدفع.

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ويقول موضحا: "يوجد مثل هذا المشروع لاستخراج الهيليوم 3 على القمر. ونحن بحاجة إلى الهيليوم 3 كوقود للمفاعلات النووية الحرارية المتقدمة. وهذه المشاريع، عندما ننتقل من المحركات الكيميائية إلى محركات البلازما، تصبح مثيرة للاهتمام تجاريا. كما ستحصل المهام المختلفة المتعلقة بالسياحة الفضائية على دفعة كبيرة عندما ننتقل من المحركات الكيميائية إلى محركات البلازما".ووفقا له، يمكن باستخدام محركات البلازما مثلا تقليص مدة الرحلة إلى الكوكب الأحمر من سنة إلى 1-2 شهر فقط. وللعلم لقد تم صنع النموذج الأولي لهذا المحرك في مؤسسة"روساتوم". (روسيا اليوم)