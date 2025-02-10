سامسونغ تسخر من أبل

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قدّمت سامسونغ ميزة "ممحاة الكائنات الذكية" في سلسلة "Galaxy S25،" حيث أثبتت قدرة مذهلة على توليد أجزاء من الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، متفوقة على ميزة "Apple Intelligence" التي تعاني من أداء ضعيف في هذا المجال.وأصبح بإمكان مستخدمي "Galaxy S25 Ultra" إزالة العناصر غير المرغوبة في الصور، مثل جزء محجوب من الوجه بسبب الهاتف، حيث تقوم الأداة بملء الفراغ بتفاصيل واقعية، في حين أن ميزة أبل تفشل في تقديم نتائج مشابهة، ما يؤدي إلى تشويه الصور.ولم تفوت سامسونغ الفرصة للسخرية من "Apple Intelligence" بسبب أدائها الضعيف في هذا المجال، حيث نشرت تعليقًا ساخرًا: "مش زيّنا #GalaxyAI"، مرفقًا بصورة معدلة بأداة أبل أظهرت نتائج بدائية، مما أثار تفاعلات ساخرة على الإنترنت.في سياق آخر، تستعد سامسونغ لإطلاق تحديث "One UI 7"، الذي سيجلب مزايا جديدة للأجهزة الأقدم، رغم عدم تحديد موعد إطلاقه أو قائمة الأجهزة المؤهلة حتى الآن.(misrdy)