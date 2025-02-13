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تكنولوجيا وعلوم
"باقة كونية من آلاف النجوم المزهرة".. شاهدوا ما عرضته ناسا بمناسبة عيد الحب (صورة)
Lebanon 24
13-02-2025
|
12:00
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نشرت ناسا صورة مركبة لسديم 30 سمكة ذهبية من مجرة ماجلان السحابية الكبيرة، تجمع صورا التقطها عدد من التلسكوبات، لتشكل باقة كونية، ووصفتها بأنها "باقة من آلاف النجوم المزهرة".
ووفقا لناسا، شكلت هذه الصورة من الصور التي حصلت عليها بواسطة تلسكوبي تشاندرا وهابل الفضائيين، بالإضافة إلى تلسكوب ALMA الراديوي. مشيرة إلى أن أول الأجهزة أمضى 23 يوما في المراقبة لجمع البيانات عن النجوم الضخمة والثنائية والناشئة، وعناقيد النجوم الأصغر، والرياح النجمية، وغاز المستعر الأعظم في السديم.
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وتشير الوكالة إلى أن السديم يبعد عن الأرض حوالي 160 ألف سنة ضوئية ويحتوي على عدد من النجوم الضخمة جدا وأخرى فتية سبق أن اكتشفها علماء الفلك. وأن لدى السديم ما يكفي من "الوقود" لضمان ولادة نجوم جديدة على الأقل لمدة 25 مليون سنة.
وتؤكد ناسا، أن مجموع البيانات التي حصلت عليها ستكون الأفضل في المستقبل المنظور لدراسة انبعاثات الأشعة السينية في مناطق تشكل النجوم.
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