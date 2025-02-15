من بينها قياس معدلات نبض القلب.. ميزات جديدة لسماعات Beats

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أطلقت Beats التابعة لشركة آبل عن سماعات Powerbeats Pro2 التي جهّزت بالعديد من الميزات المفيدة من بينها ميزة لقياس معدلات نبض القلب.وأشارت Beats إلى أن المستشعرات الموجودة في سماعاتها اللاسلكية الجديدة يمكنها قياس معدلات نبض قلب المستخدم بمعدل 100 مرة في الدقيقة، والخوارزميات التي استخدمت في تطوير هذه التقنية تقوم بمعالجة البيانات التي يتم الحصول عليها من كلتا الأذنين في نفس الوقت للحصول على بيانات أكثر دقة، كما يمكن مزامنة معدل ضربات القلب تلقائيا مع تطبيق Health الخاص بهاتف آيفون.وحصلت هذه السماعات على العديد من التطبيقات المفيدة لمحبي الرياضة والنشاط البدني مثل تطبيق Nike Run Club المخصص لمحبي الجري، وتطبيق Peloton وتطبيق Runna، وتطبيق Slopes لمحبي التزلج، وتطبيق YaoYao لمحبي رياضة القفز بالحبل.ومقارنة بسماعات Powerbeats من الجيل الأول أصبحت سماعات Powerbeats Pro 2 أخف وزنا بنسبة 33%، كما أن حافظتها البلاستيكية أصبحت أصغر أيضا وحصلت على ميزة الشحن اللاسلكي.وأتى هيكل سماعة Powerbeats Pro 2 مقاوما للعرق والماء وفق معيار IPX4، كما جهّزت السماعة ببطارية داخلية تكفيها لتعمل 10 ساعات بالشحنة الواحدة، والحافظة الخارجية المخصصة للمساعة فيها بطارية تؤمن شحنا إضافيا يكفي السماعة لتعمل 45 ساعة.(روسيا اليوم)