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تكنولوجيا وعلوم
كوريا الجنوبية تحظر تطبيق DeepSeek بشكل مؤقت
Lebanon 24
17-02-2025
|
23:00
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أوقفت كوريا الجنوبية، بشكل مؤقت تنزيل تطبيق مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek من متاجر التطبيقات في البلاد في انتظار تقييم لكيفية تعامل الشركة الصينية مع بيانات المستخدم.
وقالت لجنة حماية المعلومات الشخصية (PIPC) إن التطبيق الصيني سيكون متاحًا للتنزيل بمجرد امتثاله لقوانين الخصوصية الكورية وإجراء التغييرات اللازمة، ولن تؤثر القيود على استخدام التطبيق وخدمة الويب الحالية في البلاد.
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ومع ذلك، قالت هيئة حماية البيانات إنها تنصح المستخدمين الحاليين بتجنب إدخال المعلومات الشخصية في DeepSeek حتى تتخذ قرارها النهائي.
وبعد إطلاق خدمة DeepSeek في كوريا الجنوبية في أواخر يناير، قالت PIPC إنها تواصلت مع مختبر الذكاء الاصطناعي الصيني للاستفسار عن كيفية جمع ومعالجة البيانات الشخصية، وفي تقييمها، وجدت مشكلات في خدمة الطرف الثالث وسياسات الخصوصية الخاصة بـ DeepSeek.
وأكدت PICC، أن تحقيقها وجد أن DeepSeek نقل بيانات المستخدمين الكوريين الجنوبيين إلى ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، ولم تستجب شركة DeepSeek على الفور لطلبات التعليق.
وقالت الوكالة إن شركة DeepSeek عينت مؤخرًا ممثلًا محليًا في كوريا الجنوبية واعترفت بأنها لم تكن على دراية بقوانين الخصوصية في كوريا الجنوبية عندما أطلقت خدمتها،كما قالت الشركة الصينية يوم الجمعة الماضي إنها ستتعاون بشكل وثيق مع السلطات الكورية.
(اليوم السابع)
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