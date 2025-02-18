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تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تطلق هاتف "Mate XT" ثلاثي الطيات للأسواق العالمية

Lebanon 24
18-02-2025 | 04:33
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أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي ثلاثي الطيات خارج الصين يوم الثلاثاء، حيث تخطط للعودة إلى الأسواق الدولية بعد تعرضها لضربة قاسية بسبب العقوبات الأميركية.

سيبدأ سعر "Mate XT" من 3499 يورو (3660 دولارًا).
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لم تعلن "هواوي" بعد عن البلدان التي سيتوفر فيها الطراز، بحسب تقرير نشره موقع "nbclosangeles" واطلعت عليه "العربية Business".


تم إطلاق الهاتف لأول مرة في الصين العام الماضي ولفت انتباه العالم لكونه أول هاتف ثلاثي الطيات على الإطلاق.

يمكن طي الأجهزة القابلة للطي العادية مرة واحدة إلى نصفين إما رأسيًا أو أفقيًا.

يحتوي "Mate XT" على نقطتين يمكن طيه عندهما ويمكنه عرض المحتوى على شاشة واحدة أو مزدوجة أو ثلاثية.

كانت "هواوي" ذات يوم أكبر شركة للهواتف الذكية في العالم وتحدت "أبل" و"سامسونغ" في قطاع الهواتف الفاخرة من السوق.

قطعت العقوبات الأميركية وصول "هواوي" إلى الرقائق المتقدمة ونظام التشغيل أندرويد من "غوغل" مما تسبب في انخفاض حصتها في السوق.

تبلغ حصة "هواوي" في سوق الهواتف الذكية خارج الصين 0.3٪ فقط، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث International Data Corporation.

ومع ذلك، في الصين، نمت حصة "هواوي" في السوق إلى 17% في عام 2024 من 12% في العام السابق، وفقًا لتقارير "IDC"، وذلك بفضل العودة التي بدأت في أواخر عام 2023 عندما أصدرت هاتفًا ذكيًا يحتوي على شريحة متقدمة إلى حد ما.

فاجأ المكون الكثيرين لأن العقوبات الأميركية على مدى السنوات القليلة الماضية سعت إلى قطع وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة.

وتأمل "هواوي" في جلب هذا الزخم إلى سوقها الخارجية، مع التركيز على الأجهزة المتطورة.

وقال فرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس قسم البيانات والتحليلات في "IDC"، لشبكة إن هاتف "Mate XT" لن يتم بيعه بكميات كبيرة ومن المرجح أن يستهدف أولئك الذين يريدون التباهي بقدرتهم على تحمل تكلفة مثل هذا الجهاز الباهظ الثمن.

وقال جيرونيمو: "أعتقد أنهم يعتقدون أن الهاتف ثلاثي الطي يمكن أن يكون اقتراح قيمة فريدًا ولأنه مكلف للغاية، فإنهم يهدفون إلى استهداف الأفراد الأثرياء الذين هم أكثر حرصًا على التباهي بامتلاكهم للمال مقابل الحصول على أفضل تجربة يمكنك الحصول عليها".

ومع ذلك، حتى لو باعت "هواوي" نصف مليون وحدة من "Mate XT"، فقد تولد 1.5 مليار دولار من الإيرادات، كما أضاف جيرونيمو.

سيكون "Mate XT" بمثابة اختبار لجاذبية "هواوي" خارج الصين.

أولاً، لن يستخدم نظام التشغيل "أندرويد" من "غوغل"، وهو الأكثر شعبية في العالم.

في حين يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الوصول إلى ملايين التطبيقات عبر متجر غوغل بلاي، لا يقدم متجر تطبيقات هواوي بعض تطبيقات "غوغل" الأكثر شعبية التي يعتمد عليها الأشخاص خارج الصين، مما قد يعيق جاذبية "Mate XT". (العربية)
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