Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"فيسبوك" تعتزم حذف مقاطع البث المباشر القديمة

Lebanon 24
19-02-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1322747-638755660026944528.png
Doc-P-1322747-638755660026944528.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها ستبدأ حذف تسجيلات البث المباشر التي مر عليها أكثر من 30 يومًا، وذلك بدايةً من 19 فبراير.

وسيحتاج المستخدمون الذين يبثون مقاطع فيديو مباشرة بعد هذا التاريخ إلى تنزيل المقاطع يدويًا قبل انتهاء مدة الصلاحية لتجنب حذفها تلقائيًا.
Advertisement

وذكرت ميتا – مالكة المنصة – في بيانٍ رسمي أن هذا التغيير يهدف إلى “مواءمة سياسات التخزين مع معايير الصناعة”؛ لأن “أغلب مشاهدات مقاطع الفيديو المباشرة تحدث خلال الأسابيع الأولى من البث”.

وبالإضافة إلى ذلك، ستُحذف كافة تسجيلات البث السابقة التي تجاوزت 30 يومًا، وسيحصل المستخدمون على إشعارات عبر البريد الإلكتروني والتطبيق قبل حذفها، مما يمنحهم مهلة قدرها 90 يومًا لحفظ مقاطع الفيديو أو نقلها.

وتخطط فيسبوك لحذف التسجيلات القديمة على مراحل خلال الأشهر القادمة، مع توفير عدة أدوات لمساعدة المستخدمين على حفظ مقاطعهم، سواء عبر تنزيلها بنحو فردي أو دفعة واحدة ضمن نطاق زمني محدد، كما يمكن نقل تلك المقاطع مباشرةً إلى خدمات التخزين السحابي، مثل دروب بوكس أو جوجل درايف.

ويمكن للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو يدويًا بالانتقال إلى “سجل النشاطات”، ثم تصفية النتائج بـ “مقاطع الفيديو المباشرة”، وتحديد التواريخ المطلوبة لتنزيل المقاطع المتاحة.

ويمكن أيضًا زيارة “علامة تبويب الفيديو” أو “علامة تبويب البث المباشر” في الملف الشخصي أو الصفحة أو حزمة أدوات ميتا “Meta Business Suite”، ثم تشغيل الفيديو بملء الشاشة واختيار “تنزيل الفيديو” من قائمة النقاط الثلاثة.

وفي حال لم يكن لدى المستخدمين وقت كافٍ لتنفيذ هذه الخطوات، فإن فيسبوك توفر خيار “تأجيل الطلب”، الذي يمنحهم مدة إضافية تصل إلى ستة أشهر لحفظ مقاطع الفيديو، وذلك عبر فتح الإشعار، ثم الضغط على “معرفة المزيد”، وأخيرًا اختيار “تأجيل”.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2025-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
12:00 | 2025-02-19
08:44 | 2025-02-19
06:43 | 2025-02-19
04:05 | 2025-02-19
01:15 | 2025-02-19
00:31 | 2025-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24