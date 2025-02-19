"فيسبوك" تعتزم حذف مقاطع البث المباشر القديمة

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أعلنت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك أنها ستبدأ حذف تسجيلات البث المباشر التي مر عليها أكثر من 30 يومًا، وذلك بدايةً من 19 فبراير.وسيحتاج المستخدمون الذين يبثون مقاطع فيديو مباشرة بعد هذا التاريخ إلى تنزيل المقاطع يدويًا قبل انتهاء مدة الصلاحية لتجنب حذفها تلقائيًا.وذكرت ميتا – مالكة المنصة – في بيانٍ رسمي أن هذا التغيير يهدف إلى “مواءمة سياسات التخزين مع معايير الصناعة”؛ لأن “أغلب مشاهدات مقاطع الفيديو المباشرة تحدث خلال الأسابيع الأولى من البث”.وبالإضافة إلى ذلك، ستُحذف كافة تسجيلات البث السابقة التي تجاوزت 30 يومًا، وسيحصل المستخدمون على إشعارات عبر البريد الإلكتروني والتطبيق قبل حذفها، مما يمنحهم مهلة قدرها 90 يومًا لحفظ مقاطع الفيديو أو نقلها.وتخطط فيسبوك لحذف التسجيلات القديمة على مراحل خلال الأشهر القادمة، مع توفير عدة أدوات لمساعدة المستخدمين على حفظ مقاطعهم، سواء عبر تنزيلها بنحو فردي أو دفعة واحدة ضمن نطاق زمني محدد، كما يمكن نقل تلك المقاطع مباشرةً إلى خدمات التخزين السحابي، مثل دروب بوكس أو جوجل درايف.ويمكن للمستخدمين تنزيل مقاطع الفيديو يدويًا بالانتقال إلى “سجل النشاطات”، ثم تصفية النتائج بـ “مقاطع الفيديو المباشرة”، وتحديد التواريخ المطلوبة لتنزيل المقاطع المتاحة.ويمكن أيضًا زيارة “علامة تبويب الفيديو” أو “علامة تبويب البث المباشر” في الملف الشخصي أو الصفحة أو حزمة أدوات ميتا “Meta Business Suite”، ثم تشغيل الفيديو بملء الشاشة واختيار “تنزيل الفيديو” من قائمة النقاط الثلاثة.وفي حال لم يكن لدى المستخدمين وقت كافٍ لتنفيذ هذه الخطوات، فإن فيسبوك توفر خيار “تأجيل الطلب”، الذي يمنحهم مدة إضافية تصل إلى ستة أشهر لحفظ مقاطع الفيديو، وذلك عبر فتح الإشعار، ثم الضغط على “معرفة المزيد”، وأخيرًا اختيار “تأجيل”.